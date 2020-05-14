مباحثات جزائرية إيطالية تتناول تطورات أزمة كورونا والتعاون الثنائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى رشيد بلدهان كاتب الدولة (وزير الدولة) المكلف بالجالية والكفاءات بالخارج الجزائرى اليوم الأربعاء محادثات بتقنية الفيديو كونفرانس مع نائب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية السيدة مارينا سيريني.

وبحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية فإن تلك المحادثات التي تندرج في إطار المشاورات بين البلدين تمحورت حول العلاقات الثنائية والمسائل الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البيان أن الطرفين تطرقا إلى واقع العلاقات الثنائية واتفقا على بعث التعاون الجزائري الايطالي في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والتقنية للخروج من الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا.

وشدد الجانبان على ضرورة تحقيق كل المواعيد المعدة من قبل، وهي الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي الثنائي حول مسائل السياسة والأمن واجتماع لجنة متابعة العلاقات الجزائرية الإيطالية والدورة الرابعة للاجتماع رفيع المستوى بين البلدين.

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