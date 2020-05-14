شكرا لقرائتكم خبر عن دلال عبد العزيز: «فلانتينو» و«جمع سالم» إضافة مهمة إلى مسيرتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: محمد شبانة

تألقت النجمة المصرية دلال عبد العزيز هذا الموسم الرمضاني في مسلسلين هما «فلانتينو»، و«جمع سالم» اللذان نالا نسبة مشاهدة مرتفعة، وقدمت خلالهما دورين مختلفين باحتراف وبراعة تستحق التقدير والإشادة، عن دوريها في المسلسلين وأسباب تأخر عرض «فلانتينو» لمدة عام وعودتها للعمل مع عادل إمام بعد 24 عاماً، وأحدث أخبارها الفنية، كان لنا معها هذا الحوار.

كيف كان شعورك بعد عرض «فلانتينو» هذا الموسم؟

- شعور بالسعادة طبعاً، لأنه خرج من الموسم الرمضاني الماضي نتيجة توقف التصوير، هذه السعادة ليست فقط لتواجدي في العمل، ولكن لم نتعود على غياب عادل إمام في السنوات الأخيرة، فعادل إمام استثناء في كل شيء، وأمام الكاميرا يفاجئ الممثل بما لا يتوقعه، وقد يضيف من عنده كلمة أو جملة، أو يقوم بحركة ليست مكتوبة في السيناريو، ولا يجد المخرج أمامه سوى أن يحتفظ بالمشهد كما هو، لأن الإضافة مكسب للمشهد بكل تأكيد، عادل إمام أسطورة فنية لن تتكرر.

ألا ترين أن شخصية «عفاف» في المسلسل صارمة بعض الشيء؟

- نعم، وهي ببساطة نموذج موجود في الحياة، بل وموجود بكثرة، ألعب دور مديرة مدرسة صارمة مع الجميع، سواء في العمل أو حتى مع زوجها وأولادها في المنزل، مثل هذا النموذج تكون المرأة فيه أصلاً قوية الشخصية، لكي تفرض رأيها على كل من تتناقش معه، بغض النظر عن صحته من عدمه، في الوقت الذي يعاني فيه فلانتينو نفسه كزوج مقهور، وشخص تعرض للأزمات نتيجة استغلال اسمه، «عفاف» شخصية واقعية بامتياز، لكن لا ننسى أن الأحداث تدور في إطار كوميدي، نحن لم نقدم عملاً كي يثير كآبة الناس، بل لنشر البهجة، وأعتقد أننا نجحنا في ذلك. وفي المحصلة فإن «فلانتينو» إضافة مهمة إلى مسيرتي الفنية بجانب «جمع سالم».



مرح وبهجة



كيف كانت أجواء العمل؟

- صورنا المسلسل على مدار عامين، فكان من الطبيعي أن ننتهي منه مبكراً جداً قبل بقية المسلسلات، مسلسل يتصدر نجومه عادل إمام من الطبيعي أن تسوده أجواء من المرح والبهجة، لاحظ أنني أمتدحه باستمرار، لأن ما أقوله في حقه هو جزء بسيط جداً من الحقيقة، كلنا جميعاً استمتعنا بالعمل، أنا وداليا البحيري، وطارق الإبياري، وسمير صبري، وحمدي الميرغني، ورانيا محمود ياسين، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وإلهام عبد البديع، وبدرية طلبة، وبقية الفنانين ممن لم تحضرني أسماؤهم، طبعاً من وقفوا أمام الزعيم لأول مرة شعروا بالرهبة، لكنه نجح في احتوائهم، ودفعهم لتقديم أدوارهم كما هو مطلوب تماماً.

ماذا عن التصوير في ظل الإجراءات الاحترازية؟

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- من حسن حظنا أننا لم نعانِ هذه المشكلة، لأن المسلسل تم الانتهاء من تصويره بالكامل منذ فترة، وكان أول الأعمال الجاهزة للعرض في رمضان، بصراحة أصابني القلق أن يكون مستوى المسلسلات هذا الموسم ضعيفاً في ظل انتشار فيروس «كورونا»، وإلغاء مشاهد السفر كاملة، والكثير من مشاهد التصوير الخارجي، لكن المخرجين تمكنوا من تجاوز هذه العقبة، وخرجت الأعمال بالشكل الذي تعود عليه الجمهور، طبعاً المتخصصون يلاحظون الفارق، لكن الجمهور لم يلاحظ، وتفاعل بنفس الإيجابية، وهذا هو المهم، أتمنى أن تزول مشكلة هذا الفيروس سريعاً، لأن صناعة الدراما ترنحت والسينما تأثرت بشدة.

ما الشخصية التي أعجبتك في المسلسل؟

- أتابع المسلسل يومياً كأنني فرد من الجمهور العادي، على الرغم من أنني أعرف الأحداث كلها، وقرأت السيناريو بالكامل، لكن متعة المشاهدة تظل إغراء لا أستطيع مقاومته، أعجبتني شخصية «نورا» الفتاة الشعبية البسيطة القادمة من طنطا التي قدمتها داليا البحيري في دور جديد عليها نجحت فيه بمهارة.



استئناف التصوير



ماذا عن مسلسل «جمع سالم»؟

- أقدم شخصية «هاجر» والدة زينة، وهي مختلفة تماماً عن شخصية عفاف عصمت في «فلانتينو»، إذ تحاول جمع شمل الإخوة. «جمع سالم» هو المسلسل الذي عانى فيروس «كورونا»، وتوقف تصويره أكثر من مرة، وكان مهدداً بالخروج من دراما رمضان، لكننا أصررنا على استئناف التصوير حرصاً على العمل، ونجحنا في التواجد، وأن ننافس بقوة على نسبة المشاهدة، زينة فنانة جميلة، ومسلسلاتها اجتماعية تناقش قضايا المرأة وتسلط الضوء عليها، ويعجبني مثابرتها على ذلك في كل مسلسل تقدمه.

منذ فيلم «كارما» وأنت بعيدة عن السينما.. لماذا؟

- الابتعاد ليس اختياراً، فإما أنه لا تُعرض عليّ أعمال مناسبة، وإما أن ما يعرض لا يعجبني، لكني أستعد للمشاركة في فيلم جديد بعنوان «أعز الولد» مع ميرفت أمين، لكن لن نبدأ التصوير حالياً، بانتظار فتح دور العرض المغلقة.

ما رأيك في مسلسلات الأكشن التي اجتاحت الدراما؟

- هناك تواجد ملحوظ لمشاهد الأكشن في عدد كبير من المسلسلات، والسبب الأساسي من وجهة نظري هو لجوء مخرجي السينما للتلفزيون، هذه النوعية من المسلسلات لها جمهورها، لكنها تخاطب شريحة معينة فقط هي فئة الشباب، وتأخذ وقتها وتمضي، ولا تعلق بذاكرة الجمهور مثل المسلسلات الاجتماعية التي ما زلنا نشاهدها حتى الآن، على الرغم من مرور ثلاثين أو أربعين عاماً على عرضها الأول.