ميركل تنصح باليقظة حيال «كورونا» وتشكو قرصنة روسية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الأربعاء، أنه «لا يمكننا وقف فيروس كورونا، لكن علينا محاولة إبطاء انتشاره».

وقالت: «نعيش مع كورونا، وسنبقى كذلك لفترة من الوقت». كما تحدثت عن «أدلة دامغة» على محاولات روسية لقرصنتها، فيما اتهمت السلطات الأمريكية الصين بمحاولة سرقة أبحاث تتعلق بفيروس كورونا.

وحذرت ميركل، من الاعتماد على النجاحات التي تحققت في حملة مكافحة فيروس كورونا في ألمانيا. وقالت ميركل في ردها على أحد النواب الألمان في البوندستاج: «يمكننا أن نكون سعداء لأننا حققنا الكثير في الأسابيع القليلة الماضية، لذلك هناك التزام من قبل الحكومة والولايات بعدم عرض الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية للخطر.

وأضافت: معلوماتنا وأساسياتنا حول الفيروس لم تتغير، لا توجد حتى الآن عقاقير ولا لقاحات، وما زال الفيروس التاجي يشكل خطراً على كل واحد منا.

وتابعت ميركل: «الأمر سيكون محبطاً إذا اضطرت الحكومة إلى العودة إلى قيود وإجراءات كورونا، لأن الشعب ينتظر الكثير بوقت قياسي، لذلك دعونا نبقى يقظين».

وقالت المستشارة الألمانية، إنه لا يمكننا منع الفيروس من الانتشار، لكن يمكننا إبطاؤه، عدد الإصابات الجديدة تجعل من الممكن لنظامنا الصحي أن يتعامل معها بشكل سلس. وأشادت ميركل بالعمل الرائع في السلطات الصحية. وأعلنت المستشارة الألمانية، أن لديها «أدلة دامغة» على محاولات روسية لقرصنتها، معبرة عن استيائها من محاولات التجسس المتكررة.

وقالت للبرلمان: «بصراحة، يمكنني القول إن هذا يؤلمني. في كل مرة، أحاول أن أبني علاقة أفضل مع روسيا، وفي الجانب الآخر، هناك أدلة دامغة على أن القوات الروسية تقوم بمثل هذه الأعمال».

وكان جهاز الاستخبارات الألماني، أشار تكراراً إلى محاولات قراصنة روس التجسس على نواب أو سياسيين بارزين في البلاد. وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن من بين المعلومات التي نسخها قراصنة عام 2015 كانت معطيات من بريد ميركل الإلكتروني الشخصي. واستهدف ذلك الهجوم أيضاً البوندستاغ، البرلمان الألماني. وقالت ميركل إن المحققين في عملية القرصنة عام 2015 تمكنوا من تحديد مشتبه فيه.

على صعيد آخر، حذرت السلطات الأمريكية، أمس الأربعاء، الباحثين الأمريكيين من أن قراصنة تدعمهم الصين يحاولون سرقة أبحاث وملكيات فكرية على صلة بعلاجات لفيروس كورونا المستجد ولقاحات له.

وجاء في بيان لمكتب التحقيقات الفيدرالي ولوكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنى التحتية في أمريكا، أنه تم تنبيه المنظمات التي تجري أبحاثاً حول الوباء من «استهداف مرجح وخروق للشبكة من جانب جمهورية الصين الشعبية».

وتابع البيان أنه «تم رصد محاولات لهذه الجهات تهدف إلى البحث عن ملكيات فكرية قيّمة وبيانات للصحة العامة، على صلة بلقاحات وعلاجات وفحوص من شبكات وطواقم على صلة بالأبحاث حول كوفيد- 19».

وأضاف البيان أن «ما تبذله الصين لاستهداف هذه القطاعات، يشكل تهديداً كبيراً لجهود تصدي بلدنا للوباء».

ولم يعط مكتب التحقيقات الفيدرالي والوكالة أي دليل أو أمثلة على الاتهام الموجه للصين، لكنهما حضا «كل المؤسسات التي تجري أبحاثاً في هذه الميادين على تعزيز أمنها الإلكتروني، واتخاذ تدابير التصدي للتهديدات الداخلية لمنع الاطلاع سراً على مواد على صلة بكوفيد- 19 أو سرقتها». (وكالات)