شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اليمنى: المرحلة تقتضى تكاتف جهود الجميع لمواجهة "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الصحة العامة والسكان اليمنى، الدكتور ناصر باعوم، "إن الوضع أصبح خطيرا، والفيصل هو الوعى المجتمعى كعامل أساسى، فى الوقاية من الأوبئة والفيروسات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة ومنها عدم الاختلاط والالتزام بالحجر المنزلي"، مشددا على ضرورة قيام السلطات المحلية في المحافظات بمكافحة البعوض ومسببات الفيروسات والأوبئة، وتنفيذ مشاريع وبرامج الإصحاح البيئي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن وزير الصحة أشار إلى أن المرحلة تقتضي تكاتف الجهود في القيام بمهام استثنائية وإضافية، وسيتم محاسبة كل المقصرين عن أداء واجبهم الذي تتطلبه المرحلة والحاجة الملحة في هذه الظروف، حيث تم اتخاذ إجراءات لتصحيح بعض الاختلالات تجاه بعض المخالفين، مؤكدا أن الوزارة ومكاتبها في المحافظات تتابع عن كثب المقصرين وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المتقاعسين عن أداء مهامهم.

وأهاب الدكتور باعوم بضرورة التزام السلطات المحلية في المحافظات بالإجراءات الاحترازية الضرورية التي تحد من تفشي جائحة "كورونا"، لافتًا إلى ظهور بعض الإصابات المؤكدة بالفيروس في بعض المحافظات وأن الإجراءات الاحترازية لاتزال غير مطبقة بالشكل المطلوب، وهو ما يستدعي من السلطات المحلية تنفيذ رقابة شديدة على مستوى تنفيذ الإجراءات الاحترازية، مع السماح بحركة مرور شاحنات نقل البضائع وفرق الأعمال الإنسانية.

وشدد وزير الصحة اليمني، على ضرورة تسخير كافة الموارد في المحافظات لدعم القطاع الصحي، ومشاريع وبرامج الإصحاح البيئي للحد من انتشار الأوبئة والحميات .. موضحا أن الوزارة تقوم بتوزيع ما لديها من الأدوية والمستلزمات الطبية ووسائل الحماية والوقاية للعاملين في القطاع الصحي، وتتابع الحكومة بالتنسيق مع المانحين أي دعم لتتمكن من إيصاله إلى المحافظات ومراكز الحجر الصحي والمستشفيات في كافة المحافظات.