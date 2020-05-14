خليفة يوجه بالإعفاء من غرامات «الإقامة» قبل مارس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عماد الدين خليل

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أصدر مجلس الوزراء قراراً بإعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من كل الغرامات المترتبة عليهم متى وقعت المخالفة قبل الأول من مارس/ آذار لهذا العام 2020.

أعلن عن المكرمة خلال الإحاطة الإعلامية الدورية السابعة والعشرين في العاصمة أبوظبي التي عقدتها حكومة الإمارات، مساء أمس الأربعاء، للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا في الدولة، وتحدثت فيها الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدثة الرسمية عن حكومة الإمارات، والعميد خميس الكعبي، المتحدث الرسمي من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن آخر مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقالت آمنة الضحاك: مازلنا في مرحلة مهمة من مراحل احتواء الفيروس تستمر فيها الجهود الوطنية على كافة المستويات وتطلب تكاتف مجتمعي لالتزام بالإجراءات الوقائية، ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ببدء الفحص المجاني لكافة المواطنين في الإمارات، وذلك اعتباراً من الأسبوع المقبل في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وجاءت توجيهات سموه بتخصيص الفحص المجاني لعدد من فئات المجتمع وستقوم الجهات الصحية المختصة بتحديد آليات الفحص وأماكنه للأفراد والفئات المستهدفة والإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية.

وأضافت: لا تزال جهود كوادرنا في خط الدفاع الأول مستمرة وفي إطار تكثيف وتوسيع الفحوص وصل إجمالي عدد الفحوص على مستوى الدولة حتى اليوم إلى أكثر من 1.5 مليون فحص، وتصل نسبة الحالات المسجلة إلى إجمالي الفحوص حتى اليوم ما يقارب 1.3%، وهذه النسبة تؤكد حجم الفحوص وتؤكد كفاءة وقوة النظام الصحي في دولة الإمارات وكفاءة الكوادر الطبية.

وأعلنت الضحاك إجراء أكثر من 34 ألف فحص جديد، تم الكشف عن 725 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تتلقى جميعها الرعاية الطبية اللازمة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة في الدولة حتى أمس الأربعاء إلى 20,386 حالة، وتلك الأرقام هي نتيجة من نتائج الفحص المبكر في مختلف مناطق الدولة، وتعكس في نفس الوقت تساهل بعض أفراد المجتمع والتهاون في الإجراءات الوقائية.

كما أعلنت ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 6523 حالة بعد تسجيل 511 حالات جديدة، من جنسيات مختلفة وتعافيها التام، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، وعودتهم إلى ممارسة حياتهم الطبيعية، ووفاة 3 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ونتيجة مضاعفات ارتبطت بالإصابة بالفيروس، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 206 أشخاص، وبذلك يصبح عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج 13,657 حالة من جنسيات مختلفة.

من جانبه أعلن العميد خميس الكعبي، المتحدث الرسمي من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية خلال مداخله عن بعد، عن مكرمة من صاحب السمو رئيس الدولة، إذ إنه تنفيذا لتوجيهات سموه الكريمة فقد أصدر مجلس الوزراء قراراً بإعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من كافة الغرامات المترتبة عليهم متى وقعت المخالفة قبل الأول من مارس/‏‏آذار لهذا العام 2020.

وقال: يشمل قرارا الإعفاء حملة أذونات وتأشيرات الدخول، أو فئة المقيمين متى بادروا إلى مغادرة الدولة خلال فترة المهلة الممنوحة، والممتدة اعتباراً من 18 مايو/‏‏أيار الجاري، ولمدة 3 أشهر، علماً بأن المكرمة تتضمن الإعفاء من كافة الغرامات المترتبة على المستفيد منها سواء تلك المرتبطة ببطاقة الهوية أو تصاريح العمل المنتهية.

وأضاف خميس الكعبي: كما أن توجيهات سموه «حفظه الله» والتي تتضمنها قرار مجلس الوزراء لن تحول دون عودة المستفيد منها إلى الدولة متى استوفى الشروط اللازمة لذلك، إذ إن الاستفادة من مهلة المغادرة لن تأتي مقرونة بأي إجراء إداري متعلق بحرمان الشخص المستفيد من المهلة من دخول الدولة مستقبلاً، هذا وسوف تعلن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية خلال مؤتمر صحفي عن كافة الإجراءات وقنوات تقديم طلبات الاستفادة من المهلة المقررة، وتحث الهيئة كافة الفئات المشمولة بالمكرمة إلى أهمية التقدم للاستفادة من فترة المهلة الممنوحة حتى لا يخضعوا بعد الأجل المحدد إلى الأحكام النافذة لقانون دخول وإقامة الأجانب، وما قد يترتب علية من حرمانهم من دخول الدولة مستقبلاً.

وتابع: تثمن الهيئة استجابة المستفيدين من خدماتها للدعوة التي أطلقتها خلال الفترة الماضية لاستخدام منصة خدماتها الذكية لإنجاز معاملات الجمهور والتي بلغت منذ إطلاق المبادرة أكثر من مليون ونصف معاملة، وتحث الهيئة أفراد المجتمع الاستمرار في الاعتماد على المنصة كقناة رئيسية في إنجاز معاملاتهم.