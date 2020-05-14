«الصحة العالمية» تجدد دعوتها إلى تضامن دولي لمواجهة جائحة القرن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصفت منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا بأنه أخطر جائحة شهدها العالم على مدى 100 عام، مشيرة إلى ضرورة التضامن الدولي لمواجهة الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 160 ألف وفاة في أوروبا، ثلاثة أرباعهم في المملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

وأكد تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن جائحة فيروس كورونا تهدد العالم بخسارة التقدم المحرز في مجال الصحة، والتسبب في خسائر فادحة في الأرواح، وتعطيل سبل العيش، وإعاقة التقدم نحو أهداف التنمية العالمية في مجال الصحة.

وأشار التقرير تحت عنوان «إحصاءات الصحة العالمية لعام 2020» الذي نشرته المنظمة، أمس، إلى أن الوباء سلط الضوء على الحاجة الملحة لاستثمار جميع البلدان في أنظمة صحية قوية ورعاية صحية أولية؛ كونها أفضل خط دفاع ضد تفشي الأمراض مثل كورونا.

وأفاد التقرير بأن الناس حول العالم يعيشون حياة أطول وأكثر صحة، حيث ارتفع متوسط عمر الفرد المتوقع في البلدان النامية بين عامي 2000 و2016 بنسبة 21%؛ أي 11 سنة، وفي الدول مرتفعة الدخل بنسبة 4%؛ أي 3 سنوات.



توصية بتعزيز الرعاية الصحية



وكان التقدم الكبير المحرز في الدول النامية بسبب تحسن الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتحسين رعاية صحة الأم والطفل، أدى إلى انخفاض وفيات الأطفال إلى النصف عن نفس الفترة، إضافة إلى تحسين الوصول إلى خدمات الوقاية من الإيدز والملاريا والسل والأمراض المهمل.

وقالت سميرة أسما، المديرة العامة المساعدة في منظمة الصحة العالمية، إن «الرسالة التي يمكن استخلاصها من هذا التقرير واضحة». ففي الوقت الذي يخوض فيه العالم حرباً مع أخطر جائحة تشهدها البشرية منذ 100 عام، يجب أن نعمل معاً لتعزيز الرعاية الصحية الأولية والتركيز على أضعف الفئات بيننا، من أجل القضاء على أوجه عدم المساواة الصارخة.

وتم تسجيل أكثر من 4,26 مليون إصابة و293 ألف وفاة بفيروس كورونا حول العالم حتى أمس، لكن أوروبا تعتبر القارة الأكثر تضرراً بتسجيلها 160455 وفاة (من أصل 1798209 إصابة). وسجلت المملكة المتحدة (33186 وفاة) وإيطاليا (30911)، وهما الدولتان الأوروبيتان الأكثر تضرراً بالوباء، تليهما إسبانيا (27104) وفرنسا (26991).

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استقرار في المعدلات الإيطالية



وأعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، أمس، أن الوفيات الناجمة عن وباء «كوفيد 19» ارتفعت بواقع 195 حالة، مقابل 172 ليوم الثلاثاء.

وأضافت أن العدد اليومي للإصابات الجديدة انخفض إلى 888 من 1402 يوم الثلاثاء. وأشارت الوكالة إلى أن العدد الإجمالي لضحايا الفيروس منذ ظهوره في 21 فبراير بلغ 31106، وهو ثالث أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، فيما يبلغ عدد الحالات المؤكدة 222104، وهو خامس أعلى رقم عالمي بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وروسيا.



إصابات روسيا في ارتفاع



من جهتها، أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 96 وفاة، و10028 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية، ما يرفع الحصيلة إلى 2212 وفاة، و242271 إصابة.

وتمثل حصيلة الأربعاء انخفاضاً في عدد الإصابات مقارنة مع 10899 حالة خلال اليوم السابق. وأشار مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له، إلى أن إجمالي المتعافين في البلاد وصل إلى 48003 أشخاص، بزيادة 4491 حالة شفاء على اليوم الماضي.

وذكر البيان أن 44,5% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض للمرض.

وشهدت موسكو 5392 إصابة جديدة لتصبح الحصيلة 121301، بينما بلغ إجمالي الوفيات 1179 بزيادة 55 خلال اليوم الماضي.

وتماثل 1820 مريضاً للشفاء في المدينة خلال ال24 ساعة الأخيرة، ليصل بذلك مجموع المتعافين إلى 19642 شخصاً.

(وكالات)