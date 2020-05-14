استشهاد فلسطيني.. والاحتلال يستبيح «يعبد»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استشهد فتى فلسطيني وأصيب أربعة آخرون، أمس الأربعاء، في مخيم الفوار قرب الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، فيما واصلت قوات الاحتلال محاصرة يعبد والتنكيل بأهلها وتنفيذ الاعتقالات عقب مقتل جندي «إسرائيلي» فجر الثلاثاء، في حين تم تعيين رئيس أركان الجيش «الإسرائيلي» الأسبق جابي أشكنازي وزيراً للخارجية في الحكومة الائتلافية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: «استشهد الطفل زيد قيسية (15 عاماً) برصاصة مباشرة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال في مخيم الفوار بمحافظة الخليل»، موضحة أن أربعة شبان فلسطينيين آخرين جرحوا.

وأوضح سكان في مخيم الفوار أن «القوات «الإسرائيلية» دخلت المخيم في وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء، للقيام باعتقالات ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان المخيم». وشيع الفلسطينيون في وقت لاحق أمس، الشهيد قيسية مرددين الهتافات الوطنية، مؤكدين الإصرار على مواصلة مقاومة الاحتلال.

من جهة أخرى، أُصيب شاب فلسطيني، بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء أمس الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في بلدة يعبد جنوب غربي جنين، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية. واندلعت المواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، وتمركزها في حي المدارس وحارة السلمة.

واقتحم الجنود عدة منازل في حارة السلمة، عُرف منها منازل عطية محمد أبو بكر وإخوانه، ومنازل أبناء المرحوم محمود رشيد الشيخ علي، وفق الوكالة. واقتحمت قوات الاحتلال مؤسسة شمس الشام في حي المدارس بحجة البحث عن كاميرات مراقبة، فيما اعتلى القناصة أسطح عدد من المنازل. وكانت مصادر أمنية فلسطينية ذكرت أن جيش الاحتلال عاد واقتحم الليلة قبل الماضية، بلدة يعبد، بآليات عسكرية ثقيلة وحاصر البلدة. ثم غادر عند ساعات الفجر.

وبعدها أطلق سراح ثلاث نساء كان قد اعتقلهن ضمن 18 فلسطينياً من البلدة.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني، أمس الأربعاء، أن عدد الفلسطينيين تضاعف تسع مرات منذ عام 1948 ليصل في نهاية 2019 إلى حوالي 13.4 مليون نسمة.

وقال الجهاز في بيان بمناسبة قرب حلول الذكرى الثانية والسبعين للنكبة، إنه تم «تشريد ما يربو على 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948 في 1300 قرية ومدينة فلسطينية».

وجاء في البيان: «سيطر الاحتلال «الإسرائيلي» خلال مرحلة النكبة على 774 قرية ومدينة فلسطينية، حيث تم تدمير 531 منها بالكامل، وما تبقى تم إخضاعه لكيان الاحتلال وقوانينه».

على صعيد آخر، أكد حزب «كحول لفان» الذي يتزعمه بيني جانتس، أن رئيس أركان الجيش «الإسرائيلي» الأسبق جابي أشكنازي سيكون وزيراً للخارجية في الحكومة الائتلافية التي سيرأسها بنيامين نتنياهو في مرحلة أولى. (وكالات)