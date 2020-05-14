أطباء: سلمنا الجوازات للجهات المعنية وتم إرجاعها مختومة بالإقامة الذهبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:إيمان عبدالله آل علي

أكد عدد من الأطباء أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمنحهم الإقامة الذهبية، سيكون له صدى كبير على المستوى الطبي، من خلال تكريم وتقدير الأطباء العاملين في أقسام كوفيد 19، ما يمنح جميع الأطباء دفعة معنوية كبيرة للأمام، نحو مزيد من الإنجازات في المجال الطبي، مؤكدين أن قرار منح الإقامة الذهبية يمثل دعماً مهماً ومكسباً جديداً لتكون الإمارات منصة للأطباء الأكفاء بمختلف التخصصات، بما يسهم بتطوير القطاع الصحي في الدولة.

كما أكدوا أنهم سلموا الجوازات لإرجاعها مختومة بالإقامة الذهبية، وأن المرحلة المقبلة ستكون لها أبعاد جديدة ومكاسب، ليس فقط على مستوى الموطنين، بل أيضاً على مستوى المقيمين الذين سيجدون الطريق ممهداً للإقامة في الدولة.

أكدت د. نبيهة مولوي أخصائية طب طوارئ في مستشفى راشد أن اتصال قسم الموارد البشرية لإبلاغها بالقرار، وأنها من ضمن الأطباء الذين سيحصلون على الإقامة الذهبية، أفرحها كثيراً، وسلمت لهم الجواز، ليستكملوا كافة الإجراءات بأنفسهم، ويعيدوا لها الجواز وعليه الإقامة الذهبية.

وقالت: لم أستغرب القرار، فالإمارات دائماً تكرم المبدعين وتقدرهم، وهذه المكرمة فخر كبير بالنسبة لها، وأثر فيها بشكل كبير، وسيكون دافعاً للاستمرار بكل تفان كالسابق في تقديم الرعاية الطبية للمرضى، مؤكدة أن فكرة منح الإقامة الذهبية للعاملين في أقسام كوفيد 19، يعزز إعلاء قيمة العمل الإنساني الطبي. ووجهت الشكر إلى القيادة على هذا القرار الذي يمثل نقلة نوعية.

وأوضحت أن القرار يعد تأكيداً للدور الكبير الذي تلعبه الإمارات في الارتقاء بمستوى الأطباء، لاسيما وأن القطاع الصحي بات معياراً مهماً لقياس تقدم الشعوب والأمم.

وأكد د. إسلام إبراهيم، أخصائي عناية مركزة في مستشفى دبي، أنه أبلغ قبل فترة بأنه من ضمن الذين سيمنحون الإقامة الذهبية في الدولة لمدة 10 سنوات، شكراً وتقديراً على جهوده المتميزة للحفاظ على مجتمع الإمارات.

وقال إن القرار يسهم بدعم الكادر الطبي والتمريضي، وسلم الجواز للمعنيين، وأثلج القرار صدره، واعتبره تكريماً كبيراً وتقديراً من الجهات العليا بالدولة. مؤكداً أهمية القرار ودوره في تقديم الفرص التطويرية للحركة الطبية بدبي، كما قال: تحرص القيادة دائماً على تقديم كافة أنواع الدعم لتعزيز مكانة قطاع الصحة بدبي باعتباره من أهم القطاعات.

وأكدت ضحى النصراوي، تقني مختبرات، أن القرار له أثر كبير على الأطباء والممرضين، وبمثابة التقدير والتكريم لجهودهم بالعمل في الخطوط الأمامية للتصدي لفيروس كورونا، مضيفة أن عطايا القيادة الرشيدة مستمرة في دعم الموهوبين والأكفاء.

وقالت: يسهم هذا القرار في تعزيز مكانة الإمارات عالمياً برعاية الأطباء الأكفاء، ولولا هذا الدعم الكبير لما وصل القطاع الصحي الحكومي لهذه المكاسب والإنجازات.

وأوضحت د. زينب عبدالعمير، طبيبة أخصائية أولى في العناية المركزة بمستشفى دبي، أن مكرمة القيادة الرشيدة لها أثر كبير في دعم وتقدير الكوادر الطبية التي تتعامل مع مرضى وباء كوفيد 19.

وقالت: الإمارات غدت وجهة أفضل للأطباء، وأصبحت وجهة لأهم الفعاليات الطبية الكبرى في ظل رؤية ودعم القيادة الرشيدة التي تولي أهمية كبيرة لرعاية القطاع الطبي، وهذه المكرمة ستستقطب المزيد من الأكفاء.