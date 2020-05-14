الإمارات تساعد مونتينيجرو بـ 7 أطنان مواد طبية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرسلت دولة الإمارات، أمس الأربعاء، طائرة مساعدات تضم 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى مونتينيجرو، لدعمها في الحد من انتشار فيروس «كورونا»، وسيستفيد منها أكر من 7 آلاف من العاملين في الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقالت نبيلة الشامسي، سفيرة الدولة لدى مونتينيجرو: «تفخر دولة الإمارات بأن تكون شريكاً مهماً لدول العالم التي تكافح للتغلب على هذا الوباء. وتلتزم تقديم المساعدات للعاملين في القطاع الطبي في الخطوط الأمامية، لدعم جهودهم في مواصلة واجباتهم وتوفير المستلزمات التي تحميهم أثناء أداء مهامهم».

(وام)