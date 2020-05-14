شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات بكورونا تواصل تراجعها عربياً.. والعراق يحذر من كارثة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة، عمّان:”الخليج 365”

تراجعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في عدد من الدول العربية يوم أمس الأربعاء،لليوم الثاني على التوالي،فيما بدأت اعتباراً من أمس، صلوات العشاء والتراويح والتهجد، في الجامع الأزهر، بدون مصلين،في حين قررت تونس تقليص ساعات حظر التجوال.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية،أمس، عن تسجيل 1905 إصابات جديدة بفيروس كورونا،ما رفع إجمالي الإصابات إلى 44830 إصابة،فيما تم تعافي 2365 حالة، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 17622 حالة.

ووفق الوزارة، فإن عدد الوفيات الجديدة بلغ 9 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 273 متوفى.

إلى ذلك،دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، الإجراءات الاحترازية وخطط التعقيم والتطهير داخل المسجد الحرام للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لمنع وصول فيروس كورونا إلى الحرمين الشريفين.

بدورها،أعلنت وزارة الصحة الكويتية،أمس عن شفاء 162 حالة من المصابين بكورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت إلى 3263 حالة.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، بتسجيل 751 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي 11028، كما تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي 82.

من جهتها،أعلنت وزارة الصحة العمانية،أمس عن تسجيل 298 إصابة جديدة، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات 4019 حالة، وعدد الوفيات 17، علماً بأن هناك 1289 حالة قد تماثلت للشفاء.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية،أمس عن تسجيل 1390 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 26539.

ولفتت إلى تماثل نحو 124 حالة للشفاء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 3143 حالة.

وبدأت اعتباراً من أمس، صلوات العشاء والتراويح والتهجد، في الجامع الأزهر، بدون مصلين،وبحضور أئمة الجامع والعاملين به فقط، مع الالتزام باتخاذ كل التدابير اللازمة، مع بث الصلوات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تتبع الأزهر الشريف.



إصابة نائبة مصرية.. وصدمة في«النواب»



وأحدثت إصابة شيرين فراج، عضو مجلس النواب المصري، بفيروس كورونا، حالة من الصدمة والقلق، في الأوساط البرلمانية والسياسية في مصر، فهي أول شخصية برلمانية تصاب بالفيروس.

وكشف سليمان وهدان، وكيل المجلس أن 12 نائباً، خالطوا النائبة المصابة.

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت ،أمس تسجيل 338 حالة جديدة بكورونا ، و12 حالة وفاة جديدة.

وأضافت أن 160 حالة تماثلت للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2486 حالة.



اليمن: تسجيل أول إصابة في مأرب



أعلنت الحكومة الشرعية في اليمن،أمس عن تسجيل أول إصابة بكورونا في محافظة مأرب، إضافة إلى تسجيل أربع حالات في أماكن أخرى بالبلاد، ما يرفع إجمالي الإصابات في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى 70 بينها 12 وفاة.

وتم تسجيل حالتين بينهما حالة وفاة في عدن واثنتين في لحج بينهما حالة وفاة.



إصابة جديدة بكورونا بين الفلسطينيين



قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة،أمس إنه تم تسجيل إصابة واحدة جديدة بكورونا بين الفلسطينيين بعد مرور خمسة أيام دون تسجيل أية حالات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات بذلك إلى 548 .

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الأردن يتوسع في إجراء الفحوص



أعلنت الحكومة الأردنية أمس، التوسع في إجراء الفحوص المخبرية وشمولها 4 آلاف شخص خلال أقل من 24 ساعة وتطبيق الحظر الشامل ومنع التجوال الأسبوعي غداً الجمعة.

وذكرت لجنة مكافحة الأوبئة أن جميع سكان منطقة الخناصري في محافظة المفرق الشمالية والذين يناهز عددهم نحو ألف شخص خضعوا للفحوص بعد تزايد تسجيل إصابات مصدرها سائق شاحنة وانسحاب ذلك على ثلاث مناطق مجاورة.

وأشارت الحكومة إلى رصد 6 إصابات جديدة بينها 4 لعائدين من الخارج وسائقان عربيان على الحدود بإجمالي 582 حالة وارتفاع حالات الشفاء إلى 392 متعافياً.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس، عن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 11 إصابة في اليوم السابق، في وقت أكدت قوى الأمن الداخلي اللبناني، تشديد الإجراءات بحق مخالفي قرار الإقفال العام الذي دخل حيز التنفيذ مساء أمس.



إغلاق كامل في ثلاث محافظات عراقية



وفي العراق،قال رئيس خلية الأزمة النيابية حسن الكعبي إن الموقف الوبائي الأخير جرس إنذار خطير ينذر بكارثة بشرية في بغداد.

ودعا الكعبي الجهات المختصة إلى محاسبة المخالفين لقوانين الحظر .

وأعلنت محافظات النجف وبابل والديوانية العراقية إغلاقا كاملا.



تونس تقلص عدد ساعات الحظر



إلى ذلك،قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد،أمس، تقليل ساعات حظر التجوال المفروض على البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت مؤسسة الرئاسة، إن حظر التجوال سيصبح من الساعة الحادية عشرة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحاً.

ولم تسجل تونس لليوم الثالث على التوالي أي إصابات بكورونا . ثاني وفاة بالوباء في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، أمس الأول الثلاثاء عن وفاة مصاب بكورونا ليكون بذلك ثاني حالة وفاة تسجلها البلاد منذ بدء تفشي الوباء.



«التغيير السودانية» تدعم وزير الصحة



وأعلنت وزارة الصحة السودانية،أمس عن تسجيل 134 إصابة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1661 حالة،في حين أكد تحالف قوي التغيير دعمه لوزير الصحة أكرم التوم ،نافيا أي مطالبة بإقالته ،وقال إن كل ما ورد في هذا الشأن محض شائعات.