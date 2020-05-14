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24 ورشة في دار شعر مراكش

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت دار الشعر في مراكش، ضمن فضاء إلكتروني جديد، فقرة لقاء مع «مقيم في الدار»، في مسعى إلى «تجسير التباعد الاجتماعي شعرياً». وحظي مشاركو ورش الكتابة الشعرية بلقاء مع الشاعر والناقد المغربي عبد اللطيف السخيري.
واحتضنت الدار ورشة حاضر فيها الشاعر والمترجم والتربوي رشيد منسوم.
وتطرقت الورشة إلى مجمل عناصر الصورة الأساسية في الكتابة الشعرية وما يتصل بالقافية، وهي: التشبيه: تعريفه وأركانه وأنواعه، الاستعارة: تعريفها وأطرافها وأنواعها، الجناس: تعريفه وأقسامه وصوره، الطباق: تعريفه وأقسامه وصوره، المقابلة: تعريفها وصورها، التوازي: تعريفه وأقسامه، التكرار: تعريفه وأنواعه، التورية: تعريفها وصورها.
يشار إلى أن عدد ورش هذا الموسم في الدار بلغ24 ورشة، استهدفت الطلبة والمهتمين.

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