شكرا لقرائتكم خبر عن العائلة الملكية في بريطانيا تشيد بأطقم التمريض والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجهت الملكة إليزابيث (94 عاماً) وكبار أعضاء العائلة الملكية في بريطانيا الشكر لأطقم التمريض في أنحاء العالم على جهودهم في مكافحة جائحة فيروس «كورونا».

وقالت الملكة : «هذا يوم مهم وأطقم التمريض لعبت بوضوح دوراً بالغ الأهمية في الآونة الأخيرة».

وأفاد قصر بكجنهام بأن أفراد العائلة الملكية تحدثوا إلى أطقم تمريض وعاملين في مجال الرعاية الصحية في بريطانيا وأستراليا والهند ومالاوي وسيراليون وجزر الباهاما وقبرص وتنزانيا.

وشارك في الحديث ولي العهد الأمير تشارلز وزوجته كاميلا والأميرة آن ابنة الملكة والأميرة ألكسندرا ابنة عم الملكة، كيت دوقة كمبردج وصوفي‭‭ ‬‬كونتيسة وسكس زوجة الأمير إدوارد أصغر أبناء الملكة، والأمير وليام وزوجته كيت.

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