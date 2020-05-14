شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تستعيد نبض الحياة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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كمال بالهادي

بدأت عدة دول أوروبية استعادة نسق الحياة بشكل بطيء منذ يوم الاثنين الماضي الحادي عشر من مايو آيار الجاري، بعد نحو شهرين من إجراءات الحجر الصحي الشامل. أوروبا المنهكة اقتصاديا، لم تعد تتحمل المزيد من الإغلاق الشامل، بالرغم من أن مخاطر الموجة الثانية للفيروس مازالت كبيرة.

بحصيلة تناهز مليوناً و 300 ألف إصابة، و نحو 150 ألف ضحيّة، أي نصف عدد الوفيات المسجلة عالميا، تعمل الدول الأوروبية ومعها بريطانيا على لملمة الجراح، و على محاولة استعادة نبض الحياة، بالرغم من أنّ الأرقام المسجلة ليست نهائية، و يمكن أن تعاود الارتفاع بنسق كبير بسبب سياسات الرفع الجزئي لإجراءات الحجر الصحي العام. دول أوروبية عدة، كشفت عن خطط تدريجية وقابلة للعودة عنها بهدف إعادة تنشيط الاقتصاد، لكن من دون المخاطرة بموجة جديدة من وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي لا يزال يضرب العالم صحياً واقتصادياً. و قد دفعت الحاجة إلى الحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية دولاً عديدة إلى طرح خطط تدريجية، وقابلة للعكس لإعادة تنشيط الحياة الاجتماعية والنشاط الاقتصادي.

فقرارات إعادة تشغيل المصانع و فتح المقاهي و المطاعم و الفنادق وإعادة التلاميذ إلى المدارس، و هي كلها قرارات «الشرّ الذي لا بد منه» بالنسبة لزعماء الاتحاد وزعماء منطقة اليورو، بعد أن كشفت تقارير «يوروستات»، عن أن جائحة كوفيد 19 لم تخلف خسائر بشرية هي الأرفع في العالم، بل إنها كانت بمثابة «تسونامي» بالنسبة للاقتصاد الأوروبي. الربع الأول من العام الحالي شهد تراجعا بقيمة 3.8 في المئة في الناتج الداخلي الخام لمنطقة الاتحاد الأوروبي، وهو ثالث تراجع كبير بعد أزمتي 1995 و 2009، ولكن الأخطر هو تقديرات صندوق النقد الدولي التي تذهب إلى أنّ الاتحاد الأوروبي سيخسر أكثر من 7 في المئة من الناتج الداخلي الخام بنهاية العام الجاري، وهي أرفع نسبة منذ الحرب العالمية الثانية، بل إنّ المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني ذهب إلى أبعد من ذلك عندما قال إن «أوروبا تواجه صدمة اقتصادية غير مسبوقة منذ الكساد الكبير» الذي حدث في 1929. و تشير الإحصائيات إلى أنّ أكثر الدول التي ستسجل أسوأ ركود هذا العام، بحسب المفوضية، هي بحسب التسلسل، اليونان (9,7 - في المئة) وإيطاليا (9,5 - في المئة) وإسبانيا (9,4 - في المئة)، وهي البلدان الأكثر اعتماداً على قطاع السياحة الذي أصابه الشلل التام بسبب الجائحة.

هذه التداعيات الخطيرة لتكتل قائم أساساً على فكرة النمو الاقتصادي، هي التي تدفع مسؤوليه، إلى المسارعة بإعادة تشغيل الاقتصاد بالرغم من استمرار تسجيل آلاف الإصابات الجديدة يوميا وسقوط آلاف الضحايا، في مختلف دول الاتحاد، علماً أن معدلات البطالة ستقفز إلى مستوى 10 في المئة في مجتمع كبير يضم نحو 500 مليون نسمة. فضلا عن مشكلة تقدم العمر بين السكان التي كانت من بين أسباب ارتفاع نسب الإصابات والوفيات في منطقة اليورو، و هي مؤشرات تدلّ على أن استحقاقات كبرى، خاصة في المجال الاجتماعي ستفرض نفسها على حكومات أغلبها ليبرالي.

صحيح أنّ قرارات إعادة تنشيط مظاهر الحياة في منطقة اليورو، ستعجّل ببدء وقف النزيف الاقتصادي، و لكن هذا غير كاف، لأن مواطني الاتحاد يرون ضرورة تغيير السياسات العامة المتعلقة بالأنظمة الصحية والتكافل الاجتماعي وحتى بسياسات عمرانية أسرية مختلفة عما كان قبل الجائحة. عدد من الفلاسفة والمفكرين بدأوا يكتبون عن ولادة جديدة للحضارة الأوروبية من رحم الجائحة، وهذه الولادة يطالبون فيها برسم علاقات اجتماعية جديدة، وبعدالة اجتماعية وضريبية مختلفة عما كان.

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