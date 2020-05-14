إدانات دولية للهجومين الإرهابيين في أفغانستان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت أمس الأربعاء، الإدانات الدولية الواسعة للهجومين الدمويين، اللذين استهدفا مستشفى وجنازة في أفغانستان، وتسببا في سقوط 56 قتيلاً، وحوالي 150 جريحاً، حتى أمس، بينهم أطفال ونساء وممرضات، في وقت جددت فيه حركه «طالبان» نفيها الضلوع في الاعتداءات، لكنها أكدت استعدادها للتصدي لقتال القوات الأفغانية بعدما أصدرت الحكومة أوامر بمهاجمتها.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، بالهجمات المروعة. وأكد في بيان رسمي، أنه يتابع بقلق تصاعد العنف، والهجمات التي أودت بحياة العشرات في مقاطعات بلخ وخوست وننجرهار. وكرر «التأكيد أن الهجمات ضد مدنيين غير مقبولة وأن المستشفيات والمنشآت الطبية والموظفين لديهم حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني».وأعرب عن تعاطفه مع أسر الضحايا، مؤكداً الالتزام بدعم عملية سلام تنهي الصراع في أفغانستان.

وارتفعت، أمس حصيلة هجومي أفغانستان، إلى56 قتيلاً، وحوالي 150 جريحاً، بحسب مصادر حكومية.واقتحم مسلحون مستشفى توليد في كابول الثلاثاء فيما كان الأهالي يجلبون أطفالهم لمواعيد مع الأطباء. وقتل المهاجمون في عملية تطهير قامت بها القوات الأمنية.وأعلن نائب وزير الصحة الأفغاني، وحيد مجروح، أن 24 شخصاً على الأقل، قتلوا في الهجوم، وأصيب 16 آخرون. ثم فجر انتحاري نفسه خلال جنازة لمسؤول في الشرطة في ولاية ننجرهار بعد ساعات. وأعلنت وزارة الصحة، بأن 32 شخصاً قتلوا في التفجير، وأصيب 132 آخرون.وتبنى تنظيم «داعش» الهجوم على المشيعين.

وبعد ذلك أمر الرئيس الأفغاني أشرف غني قواته بالانتقال إلى وضعية الهجوم، وحذرت «طالبان» الأربعاء، من أنها «مستعدة بالكامل» للتصدي للقوات الأفغانية، وذلك بعدما نفت أي ضلوع لها في الهجمات.

وقالت الحركة في بيان، أمس:«من الآن وصاعداً، تقع مسؤولية تصعيد أعمال العنف بشكل إضافي وتداعياته على عاتق إدارة كابول». وحملت الحركة تنظيم «داعش» وعناصر من وحدات استخبارات الحكومة مسؤولية الهجمات.لكن المتحدث باسم الرئيس الأفغاني صديق صديقي قال لصحفيين:«لا يمكن لطالبان أن تنفي ضلوعها بالعنف بهذه البساطة، بما يشمل الأعمال الأخيرة». وأعلنت وكالة الاستخبارات الأفغانية، أمس، أنه منذ توقيع اتفاق الانسحاب بين واشنطن و«طالبان»، نفذ المتمردون 3712 هجوماً إرهابياً في البلاد». وأسفرت الهجمات عن مقتل 500 مدني.

وحض كبار المسؤولين الأمريكيين، بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو، الحكومة الأفغانية والمتمردين على ضمان نجاح عملية السلام..وحث المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، الطرفين على العمل في اتجاه تحقيق السلام. وكتب على«تويتر»: «الفشل في القيام بذلك سيترك أفغانستان عرضة للإرهاب، وعدم الاستقرار الدائم والصعوبات الاقتصادية».

ومنذ توقيع «طالبان» اتفاقاً مع واشنطن في فبراير/ شباط الماضي، للانسحاب من البلاد، امتنعت الحركة عن شن هجمات كبيرة في كابول ومدن أخرى. لكنها نفذت هجمات منتظمة ضد القوات الأفغانية في ولايات عدة.( وكالات)