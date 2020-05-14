توقف الإنتاج يخفض أرباح سوني 36.5%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «سوني» اليابانبة، أمس الأربعاء، إن صافي أرباحها السنوية انخفض 36.5%؛ بسبب انخفاض الإيرادات من الألعاب ومنتجات الإلكترونيات، وتراجع مبيعات السلع الإلكترونية؛ بسبب انتشار فيروس «كورونا» التاجي الذي أجبر المصانع على وقف الإنتاج، وألحق الضرر بمبيعات التجزئة. ولم تصدر سوني توقعات أرباح العام، قائلة: إن عدم اليقين التجاري الناجم عن الفيروس جعل من المستحيل إعطاء توقعات معقولة.

وقالت سوني: إن صافي أرباحها بلغ 582.2 مليار ين (5.4 مليار دولار) عن العام المنتهي في مارس/آذار. انخفضت أرباحها التشغيلية 5.5% إلى 845 مليار ين؛ حيث تراجعت المبيعات 4.7% إلى 8.3 تريليون ين. وقالت الشركة: إنها تعرضت «لانخفاضات كبيرة» في مبيعات منتجات الإلكترونيات وكذلك في الألعاب وشبكات الأعمال على الرغم من الطلب القوي على أجهزة استشعار الصور المستخدمة في كاميرات الهواتف المحمولة. وتحتفل وحدة «بلاستايشن 4» بعامها السابع قبل إطلاق خليفتها أواخر عام 2020، مما ترك المستخدمين يميلون إلى انتظار الجيل الخامس منها (PS5).