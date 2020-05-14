3 أندية تطلب ضم تيجالي.. وشيوتاني باقٍ مع العين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:علي نجم

لم يتحدد حتى الآن موعد «الميركاتو» الاستثنائي الذي سيفتح للأندية في حال استكمال الموسم، أو حتى «ميركاتو الصيف» لو تم اعتبار موسم 2019-2020 ملغيا.

لا شك أن فترة الانتقالات على مستوى ميركاتو اللاعبين المحليين ستكون «استثنائية»، في ظل الترقب والحذر والبحث عن الخطوة المدروسة من قبل إدارات الأندية التي بدأت تتأثر بتداعيات جائحة كورونا.

وتتجه الأنظار إلى شباب الأهلي، حيث ينتظر حسم ملف عقدي اللاعبين وليد حسين وإسماعيل الحمادي الذي كان محط ترقب من الوحدة والعين، وسط أنباء عن اقتراب الثنائي من الخروج من البيت الأحمر.

أما تيجالي الذي أعلن انتهاء رحلته مع الوحدة، فمازال يبحث عن العرض الأفضل مادياً، وهو يريد تأمين عقد جديد لمدة موسمين ،وحصل اللاعب على 3 عروض من النصر والوصل والشارقة، وتفاوتت عروض الثلاثي حيث حصل اللاعب على عرض بقيمة 2,4 مليون دولار مقابل موسم واحد، بينما حصل على عرض آخر لمدة موسمين لكن مقابل مليون و700 ألف في الموسم، أما العرض الثالث فهو الأقل وقيمته مليون و600 ألف دولار.

ولا يزال رباعي أجانب العين الشغل الشاغل بالنسبة إلى مسؤولي «الزعيم» بعدما غادر المجري جوجاك دون أن يجدد عقده مع الفريق وقد تم التعاقد معه في ميركاتو الشتاء.

ولن يتخذ مسؤولو النادي خطوات متسرعة، خاصة في ظل منح المدير الفني البرتغالي بيدرو إيمانويل تقييم كل الخيارات وتقديم الذي تقرير فني يتمثل في تحديد مصير اللاعبين الأجانب، بعد سفر جوجاك واقتراب موعد تحديد مصير اللاعب الكازاخستاني إسلام خان الذي لعب مع الزعيم على سبيل الإعارة.

وسيكون بقاء التوجولي لابا الخيار الثابت، بينما سيترك تحديد مصير الياباني شيوتاني إلى اللحظات الأخيرة، وإن كانت كفة بقاء اللاعب في تشكيلة الزعيم هي الأرجح حتى الآن.