«علمتني كنز».. دليل تربوي للأمهات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: زكية كردي



ضجر الأطفال وكآبتهم في المنزل يشغل كثيراً من الأمهات اللاتي يتشاركن هذه الهموم على مواقع التواصل، ويساندن بعضهن بعضاً سواء عن طريق ابتكار أفكار لتسلية الأبناء، أو من خلال مشاركة تجاربهن المختلفة وأساليبهن في التعامل، وفي حين نجد أن معظم القنوات التي تلقى رواجاً كبيراً على موقع «يوتيوب» تصور يوميات عائلات تستعرض تفاصيل حياتها، أو تسلط الضوء على أفكار معينة كشراء ملابس الأطفال أو الألعاب، نجد أن هناك قنوات قليلة بادرت إلى تولي مهمة تقديم المحتوى المفيد بأسلوب رشيق وبسيط، واختيار مواضيع جوهرية في تربية الأطفال.

عائلات كثيرة حققت شهرة واسعة على «يوتيوب» بإشراك الأطفال في مقاطع الفيديو التي تنشرها، والتي غالباً لا تقدم أي فائدة للمشاهد أو حتى متعة، فنادراً ما تكون لهذه العائلات موهبة تذكر، لكنها ربما تجذب فضول الأطفال بالدرجة الأولى للاطلاع على أسلوب عيش آخرين، والاعتقاد أن هؤلاء الأطفال أكثر حظاً وسعادة منهم لأنهم يحظون بآباء جعلوا منهم مشاهير على مواقع التواصل يتابعهم الملايين، وهم يشاركون المقالب والتحديات التي أعدها الأهل للتصوير، سواء كانوا يدركون أهمية وحقيقة هذه الشهرة أم لا.

على الجانب الآخر نجد أن هناك أمهات ومتخصصين أدركوا حاجة المجتمع للمحتوى الجيد، ولمواضيع تناقش أساليب التربية في عصرنا الحالي وتخرجها من حالة الجمود التي بقيت عالقة بها لسنوات طويلة على شاشات التلفزة، فالواقع أن المحتوى المفيد حقاً في تربية الأبناء مع التطورات السريعة التي شهدها عصرنا يعتبر قليلاً جداً، وربما نادراً، وهذا ما يجعل من قناة «علمتني كنز» التي تحولت إلى دليل تربوي للأمهات فهي تمتاز باختيار المواضيع التي تعالج علاقة الأهل بالطفل ما يجعلها كنزاً حقيقياً؛ إذ تقف عند السلوكيات الشائعة لدى أطفال اليوم وتعلقهم بالأجهزة اللوحية والألعاب الإلكترونية التي تحولت إلى ظاهرة باتت تترك آثاراً محطمة لدى الأطفال وسلوكيات يتم الخلط بينها وبين مرض «التوحد» للأسف، كما تهتم بمعظم التفاصيل التي تتعلق بالتربية والأسئلة التي تحير الأهل أمام هذا الجيل المختلف الذي يصعب التعامل معه بأساليب التربية التقليدية البسيطة وهذا ما يدركه الجميع، أما المميز في هذه القناة فهو أسلوبها الرشيق والمنطقي، واحترام صاحبتها غزل بغدادي لخصوصية طفلتها التي استوحت اسم القناة منها كنز، وعدم استغلالها في الترويج للمحتوى الذي تقدمه، فهي تتحدث عنها وتستلهم منها المواضيع التي تشاركها كما أوضحت دون أن تستغلها في التصوير.