دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ارتفاع عدد الوفيات اليومية بكورونا في إيطاليا وانخفاض الإصابات الجديدة

روما (رويترز) - قالت وكالة الحماية المدنية إن عدد حالات الوفاة في إيطاليا جراء مرض كوفيد-19 ارتفع 195 حالة يوم الأربعاء مقابل 172 حالة يوم الثلاثاء، لكن الحصيلة اليومية لعدد حالات الإصابة الجديدة انخفضت إلى 888 حالة من 1402 حالة يوم الثلاثاء.

وأضافت الوكالة أن إجمالي عدد حالات الوفاة منذ اكتشاف تفشي الفيروس في 21 فبراير شباط يبلغ الآن 31106 حالات في ثالث أكبر عدد لحالات الوفاة من كورنا في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 222104، وهو خامس أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وروسيا.

وقالت الوكالة إن عدد المسجلين على أنهم يحملون المرض حاليا انخفض إلى 78457 من 81266 في اليوم السابق.

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وبلغ عدد الحالات في العناية الفائقة يوم الأربعاء 893، نزولا من 952 يوم الثلاثاء وفي استمرار للانخفاض منذ وقت طويل. ومن بين المصابين أساسا، بلغ عدد المتعافين حتى يوم الأربعاء 112541 مقابل 109039 يوم الثلاثاء.

وأضافت الوكالة أنه تم إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس لعدد 1.779 مليون شخص مقابل 1.742 مليون يوم الثلاثاء من إجمالي سكان البلاد الذين يقدر عددهم بنحو 60 مليون نسمة.

(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)