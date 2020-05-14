وزير الصحة في تشيلي يعلن قفزة في إصابات كورونا وفرض حجر صحي في سانتياجو

سانتياجو (رويترز) - أعلن وزير الصحة في تشيلي خايمي ماناليتش يوم الأربعاء فرض حجر صحي عام في سانتياجو لخفض العدد الكبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد التي بدأت تظهر مجددا في العاصمة.
وقال "شهر مايو يثبت أنه صعب جدا على بلدنا"، موضحا أنه تم رصد 2660 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في تشيلي ليل الثلاثاء بزيادة قدرها 60 في المئة عن اليوم السابق.
وأوضح الوزير أن "الإجراءات الجديدة غير العادية والصعبة" التي بدأ سريانها يوم الجمعة لازمة لخفض معدل العدوى. كما أعلن أيضا فرض حجر صحي عام في أنحاء البلاد على كافة السكان الذين تتجاوز أعمارهم 75 عاما.
وسجلت تشيلي في المجمل حاليا 34381 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا تعافى منهم 14865 شخصا، و12 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 347 حالة.
ويقدر عدد سكان سانتياجو بنحو 6.5 مليون نسمة.
ويأتي الحجر الصحي في العاصمة والبلدات المحيطة بها وسط عودة ظهور حالات إصابة في المناطق الشرقية الأكثر ثراء في المدينة حيث تم رصد الفيروس أول مرة بين أشخاص عائدين من رحلات إلى إيطاليا وآسيا.
ودعا الوزير المواطنين للتعاون وأخذ الإجراءات على محمل الجد والإبلاغ عن أي شخص لا يضع كمامة أو لا يلتزم بقواعد التباعد الاجتماعي.
وأجرت تشيلي نحو 313 ألفا و750 فحصا للكشف عن فيروس كورونا بين سكان البلاد الذين يقدر عددهم بنحو 18 مليون نسمة.
(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
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