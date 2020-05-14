إسرائيل تعتقل 4 فلسطينيين في القدس المحتلة بينهم فتاة وصحفي

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

اعتقلت القوات الإسرائيلية، مساء الأربعاء، 4 فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، بينهم فتاة وصحفي.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة (حقوقي غير حكومي) في بيان مقتضب بأنّ "قوات إسرائيلية اعتقلت فتاة وشقيقها، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح، إثر محاولتها منعهم من اعتقاله".



وأظهر شريط مصور نشره المركز على صفحته الرسمية بفيسبوك "اعتداء قرابة 10 عناصر من القوات الخاصة الإسرائيلية، على الفتاة وشقيقها قبل اعتقالهما".



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كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الصحفي مصعب شاور في البلدة القديمة من مدينة القدس، وشابًا آخر كان برفقته.



ولم يتسن على الفور معرفة سبب الاعتقالات، ولا هوية الفتاة وشقيقها.

وتقوم الشرطة الإسرائيلية، باعتقالات يومية في مدينة القدس، طالت مسؤولين في السلطة الفلسطينية، من بينهم، وزير شؤون القدس فادي الهدمي، ومحافظ المدينة عدنان غيث.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.