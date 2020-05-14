كورونا.. وفيات الإمارات ترتفع إلى 206 والبحرين إلى 10

أبو ظبي - المنامة/الخليج 365

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا، في الإمارات، مساء الأربعاء، إلى 206 بعد تسجيل 3 حالات جديدة، بينما رصدت البحرين وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 10.

وفي الإمارات، قال المتحدثة الحكومية، آمنة الضحاك: "تم تسجيل 3 وفيات من جنسيات مختلفة (لم تحددها)، و725 إصابة، و511 حالة شفاء".



وأضافت: "حصيلة الفيروس في الإمارات سجلت، الأربعاء، 20 ألفا و386، بينها 206 وفيات، و6 آلاف و523 متعافيا"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.



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وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة في بيان، عبر توتير، تسجيل وفاة لمواطنة (60 عاما)، و36 إصابة و10 حالات شفاء.



ويرتفع إجمالي حصيلة الفيروس في البحرين، إلى 5 آلاف و816 إصابة، توفي منهم 10، وتعافى 2205.



وحتى مساء الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و412 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 296 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و467 ألفا، وفق موقع "Worldometer".

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