كورونا.. وفيات الإمارات ترتفع إلى 206 والبحرين إلى 10

أبو ظبي - المنامة/الخليج 365
ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا، في الإمارات، مساء الأربعاء، إلى 206 بعد تسجيل 3 حالات جديدة، بينما رصدت البحرين وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 10.
وفي الإمارات، قال المتحدثة الحكومية، آمنة الضحاك: "تم تسجيل 3 وفيات من جنسيات مختلفة (لم تحددها)، و725 إصابة، و511 حالة شفاء".
وأضافت: "حصيلة الفيروس في الإمارات سجلت، الأربعاء، 20 ألفا و386، بينها 206 وفيات، و6 آلاف و523 متعافيا"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.
وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة في بيان، عبر توتير، تسجيل وفاة لمواطنة (60 عاما)، و36 إصابة و10 حالات شفاء.
ويرتفع إجمالي حصيلة الفيروس في البحرين، إلى 5 آلاف و816 إصابة، توفي منهم 10، وتعافى 2205.
وحتى مساء الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و412 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 296 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و467 ألفا، وفق موقع "Worldometer".
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