تصريحات منسوبة لقنصل مغربي تثير جدلا في الجزائر

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

أثار قنصل المغرب بمدينة وهران الجزائرية، الأربعاء جدلا واسعا بعد تداول مقطع فيديو منسوب له يصف الدولة الجارة بـ "العدو".

وتناقلت وسائل إعلام جزائرية وصفحات بشبكات التواصل الإجتماعي، مقطعا يظهر لقاء، قالت إنه للقنصل أحرضان بوطاهر مع أفراد من الجالية المغربية أمام مقر القنصلية بوهران غربي الجزائر.

وفي سياق دعوته الجالية لمغادرة المكان، برر القنصل طلبه "بأنكم تعرفون أننا على أرض بلد عدو".

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وتم تداول تصريحات الدبلوماسي المغربي على نطاق واسع بالجزائر وسط دعوات لطرده عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فيما لم يصدر موقف رسمي من السلطات المحلية.

وفي تعليقه على المقطع، قال القنصل أحرضان بوطاهر لموقع "اليوم24" المغربي، إن كلامه خلال اللقاء مع أفراد الجالية "تم فبركته".

وقال بوطاهر للموقع إن "المشاهد الظاهرة في الفيديو، التي تبين اجتماعه بعدد من المغاربة أمام مقر القنصلية، صحيحة، إلا أن الصوت مفبرك".

ومنذ عقود، تشهد العلاقات الجزائرية المغربية انسدادا على خلفية ملفي الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994، وقضية إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.