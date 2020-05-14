إسرائيل.. نتنياهو يعلن رسميا تمكنه من تشكيل حكومة

زين خليل/الخليج 365

أعلن بنيامين نتنياهو رئيس حزب "الليكود" الإسرائيلي، مساء الأربعاء، رسمياً، عن تمكنه من تشكيل حكومة، بعد 3 جولات انتخابية جرت منذ أبريل/نيسان 2019.

وأبلغ نتنياهو رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين ورئيس الكنيست (البرلمان) بيني غانتس أنه نجح في تشكيل الحكومة، بحسب قناة "كان" الرسمية.

وطالب نتنياهو غانتس، بعقد الهيئة العامة للكنيست الخميس للتصويت على تشكيل الحكومة وأدائها اليمين الدستوري.

ومن المتوقع أن تضم الحكومة التي ستعلن، الخميس، 34 وزيرا من بين ائتلاف يضم 72 عضوا بالكنيست (من أصل 120).

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وإضافة إلى حزب الليكود يضم الائتلاف من معسكر اليمين حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" الدينيين، فيما يضم من المعسكر الآخر حزب "أزرق- أبيض" والعمل و"غيشر".

وبموجب الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وغانتس زعيم حزب "أزرق- أبيض"، الموقع في 20 أبريل/نيسان الماضي فسوف يتناوب كل منهما على رئاسة الحكومة، مع تقسيم الحقائب الوزراية مناصفة.

وسيترأس نتنياهو الحكومة لمدة 18 شهرا، يتولى خلالها غانتس منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، قبل أن يترأس الأخير الحكومة لمدة 18 شهرا.

وشهدت إسرائيل على مدى أكثر من عام أزمة سياسية خانقة لم تفلح خلالها جولتا انتخابات، جرتا في 2019، في التوصل إلى توافق بين الأحزاب يفضي إلى تشكيل حكومة، فيما جرت الانتخابات الثالثة في 2 مارس/آذار 2020.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.