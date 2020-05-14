شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين.. الجوازات تستقبل المواطنين العائدين من الأردن (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

استقبلت المديرية العامة للجوازات، أمس الأربعاء، المواطنين القادمين إلى أرض الوطن من المملكة الأردنية الهاشمية عبر مطار حائل.

وقالت الجوازات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين “حفظه الله” الجوازات⁩ تستقبل رحلة عودة المواطنين القادمين إلى أرض الوطن من المملكة الأردنية الهاشمية عبر مطار حائل الدولي”.

ونشرت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي مجموعة من الصور وثقت من خلالها استقبال المواطنين العائدين إلى أرض الوطن من الأراضي الأردنية وإنهاء الإجراءات اللازمة لهم في سهولة ويسر.

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