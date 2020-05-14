شكرا لقرائتكم خبر عن مسجد محمد المقبل التاريخي ببريدة.. أول مسجد بُني بحي البصر قبل 63 عاماً (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

يقع مسجد محمد المقبل التاريخي بحي البصر، غرب مدينة بريدة التابعة لمنطقة القصيم شمال مدينة الرياض، ويرجع تاريخ إنشاء المسجد إلى ما قبل عام 1378هـ ، وهو ضمن مشروع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة التي تضم 30 مسجدا في 10 مناطق.

وقام ببناء مسجد محمد المقبل أو مسجد المنسي القديم كما يسميه البعض، أحد أفراد أسرة المحيميد، وقد كان المسجد أول مسجد بالبصر، وكانت تقام فيه صلاة الجمعة، وآخر من قام بإمامة المسجد الشيخ محمد الصالح المقبل ، ومؤذنه الشيخ صالح العبدالعزيز المحيميد والذي ظل يؤذن بالمسجد أكثر من خمسين عامًا.

ويتميز مسجد محمد المقبل الذي يبعد نحو 10 كم عن مركز مدينة بريدة ببنائه على الطراز النجدي ، وقد كان بناؤه من الطين والحجر ، وسقفه من خشب الأثل وسعف النخيل ، وتبلغ مساحته الكلية نحو (430م2) ويتسع لنحو (88) مصليًا، ويتكون المسجد من بيت للصلاة ، وفناء غير مسقوف ، وخلوة أرضية ، ودورات مياه وأماكن للوضوء أضيفت حديثًا ، ومستودع.

ويتكون مسجد محمد المقبل التاريخي بعد تطويره في وقتنا الحالي من بيت الصلاة وسرحة المسجد ، ومصلى للنساء ، دورات المياه وأماكن الوضوء للرجال والنساء ، ومستودع ، ويتسع لـ (156) مصليًا.

Advertisements