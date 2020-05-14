حزب الله: الإسرائيليون يهاجمون كل ما يرتبط بتصنيع الصواريخ في سوريا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أنصار حزب الله يشاهدون عبر شاشة تلفزيونية خطابا للأمين العام حسن نصر الله

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يوم الأربعاء إن الإسرائيليين يهاجمون ”كل ما يرتبط بتصنيع الصواريخ“ في سوريا في تعليقات نادرة على الهجمات الاسرائيلية في البلد الذي مزقته الحرب.

وقال نصر الله إن حزب الله لن ينسحب من سوريا نتيجة الضربات الإسرائيلية.