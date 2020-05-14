صندوق النقد: محادثات لبنان تستهدف علاج أوضاع الاقتصاد واستعادة النمو

قال صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إنه بدأ محادثات عن بُعد هذا الأسبوع مع المسؤولين اللبنانيين بشأن خطة الإصلاح الاقتصادي الحكومية، وإن المحادثات ستستمر في الأيام القادمة.
وقالت متحدثة باسم الصندوق عن المحادثات التي بدأت يوم الاثنين ”الهدف من هذه المناقشات هو التوصل إلى إطار شامل يمكن أن يساعد لبنان في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في الوقت الراهن واستعادة استدامة الأوضاع والنمو.“
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