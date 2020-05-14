شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تدين اعتداءات إرهابية ضربت النيجر وخلفت ضحايا مدنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الجزائر بشدة الاعتداءات الإرهابية التى استهدفت عدة مقاطعات فى غرب النيجر والتي خلفت عديد الضحايا من بين السكان المدنيين.

وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية السفير عبد العزيز بن علي شريف في تصريح له اليوم "ندين بشدة الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت في 9 مايو الجاري العديد من المقاطعات في بلدية "أنزورو" بمنطقة "تيلابيري" غرب النيجر و التي خلفت عديد الضحايا من بين السكان المدنيين".

وأضاف "نقدم تعازينا لعائلات ضحايا هذه الاعتداءات الإرهابية كما نؤكد لشعب النيجر الشقيق وحكومته تضامننا معهم".

وأكد أن "هذه الاعتداءات الإرهابية الدنيئة التي ترتكب خلال شهر رمضان المعظم، تظهر مرة أخرى الوجه البشع للإرهاب الذي ما زال يتهجم بصفة عمياء على الضحايا المدنيين، ضاربا عرض الحائط قداسة الحياة البشرية".

وقال "اننا نبقى على قناعة بأن عزم ووحدة شعب النيجر ستمكنانه من الانتصار على الإرهاب ومن تجاوز هذه المحنة".

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