شكرا لقرائتكم خبر عن "سبق" السعودية: أنباء عن مقتل أفراد بالأسرة الحاكمة فى قطر إثر نزاع مع تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فهد بن عبدالله آل ثانى، عضو الأسرة الحاكمة بقطر، أن هناك أنباء غير مؤكدة عن مقتل أفراد من أسرة آل ثانى وأتراك، حسبما أكدت صحيفة "سبق" السعودية، حيث نقلت الصحيفة عن "فهد آل ثانى" عضو الأسرة الحاكمة بقطر، عن اختلاف البعض فى قطر.

الخبر المنشور عبر صحيفة سبق

وقال فهد آل ثانى، حسبما أكدت صحيفة سبق: "هناك أنباء غير مؤكدة عن مقتل أفراد من آل ثانى وأتراك، المؤكد الآن أن تركيا طرف رئيسى فى هذا النزاع، أردوغان أهان قيادة النظام القطرى خلال الأيام القليلة الماضية، ورفض أى نقاش قبل تحويل 2.8 مليار دولار".

Advertisements

ولم يكشف "آل ثانى" تفاصيل أخرى عما حدث فى محيط السفارة التركية بقطر؛ إذ تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديدًا، يُسمع من خلاله صوت تبادل إطلاق نار كثيف، ويظهر فيه تصاعد للأدخنة من المباني وسط أنباء عن أنها وقعت في دولة قطر، وظهر من خلال الفيديو تعليق لصوت طفل يقول: "صاير كنت قاعد مع أخوي وش صاير وشسالفة".

ومن جهته، التزم النظام القطري الصمت، ولم يصدر أي بيان توضحي حتى الآن عما يجري في الدوحة.

وتداول بعض النشطاء مقطع فيديو يظهر سماع دوى إطلاق نار، واشتباكات عنيفة في إحدى المناطق.