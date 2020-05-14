محمد بن راشد يوجه بمنح الإقامة الذهبية لأصحاب التخصصات الطبية المواجهة لكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى بمنح الإقامة الذهبية لمدة عشر سنوات لأصحاب التخصصات الطبية المختلفة في هيئة الصحة بدبي، ممن يواجهون جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونشر الحساب الرسمى للمكتب الإعلامى لدبى عبر تويتر :"محمد بن راشد يوجه بمنح الإقامة الذهبية لمدة عشر سنوات لأصحاب التخصصات الطبية المختلفة في هيئة الصحة بدبي، ممن يعملون على تقديم الخدمات الطبية المباشرة لمرضى كوفيد-١٩، كبادرة شكر وتقدير من سموه للفرق العاملة في خط الدفاع الأول لتأمين سلامة المجتمع".



المكتب الإعلامى لدبى



المكتب الإعلامى لدبى

وفى سياق آخر أشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، بالمواقف الوطنية والإنسانية، على الصعيد المحلي والعالمي، للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فى تعامله مع أزمة وباء فيروس كورنا المستجد (كوفيد - 19)، بما يعكس صورة الإمارات الإنسانية والحضارية مع القريب والبعيد، ومع العدو والصديق، مؤكداً أن وقفة الأخ والصديق والقائد محمد بن زايد، ومواقفه ومتابعته وكلماته تشكل مفخرة للجميع، وستظل مسطرة في تاريخ دولة الإمارات.

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جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الشيخ محمد بن راشد عن بعد، بتقنية الاتصال بالفيديو، فى افتتاح جلسات اجتماع حكومة دولة الإمارات الذي يعقد عن بعد بعنوان "الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد - 19"، بمشاركة وزراء وأمناء عامّين للمجالس التنفيذية ومسؤولين من أكثر من 100 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وذلك للعمل على تطوير "استراتيجية دولة الإمارات لما بعد كوفيد - 19"، من خلال الارتقاء بمنظومة الأداء الحكومي بالكامل، وتعزيز جاهزية مختلف القطاعات، على مستوى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، ورفع مستوى الكفاءة على المستوى الأفقي والرأسي في العمل الحكومي، وتطوير أدوات وآليات فاعلة وابتكار حلول جديدة، بما يتوافق مع المستجدات والتغيرات التي أفرزها تفشي وباء كوفيد-19 المستجد، وما يستتبع عنها من تحديات وتداعيات اقتصادية ومجتمعية وتنموية لا نظير لها على مستوى العالم أجمع.

ورحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالمجتمعين، مثنياً على جهودهم الساعية إلى تطوير العمل الحكومي بما يلبي مقتضيات المرحلة الحالية وضمن رؤية مستقبلية تقتضي حشد أفضل الجهود والخبرات والعقول لتحقيق وبناء منظومة عمل حكومي حديثة ومتماسكة وقادرة على تلبية الاحتياجات الرئيسية والتصدي للتحديات الحالية والمستقبلية.

وخاطب المشاركين بالقول: اليوم معنا فريق الحكومة الاتحادية، وفرق الحكومات المحلية، وأحب أن أسميكم جميعاً فريق دولة الإمارات، مؤكدا: الهدف أن نضع خطة لدولة الإمارات بعد أزمة فيروس كوفيد-19 خطة تضمن أن نكون أسرع دولة في النهوض والتعافى.