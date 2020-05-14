شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد معلناً انتهاء اجتماعات الحكومة: قد ندمج وزارات ونغيّر هيئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، اليوم الأربعاء، عن اختتام اجتماعات حكومة الإمارات/ وقال فى تغريدة على حسابه في تويتر: اختتمنا اليوم اجتماعات حكومة الإمارات لإعداد استراتيجية الدولة بعد «كوفيد-19»، مؤكداً سموه مراجعة هيكل الحكومة وحجمها.

وأضاف «قد ندمج وزارات، ونغيّر هيئات، وسنجري تغييرات، نحتاج حكومة أكثر رشاقة ومرونة وسرعة لتواكب أولويات وطنية جديدة ومختلفة».

وتابع «مخطئ من يظن أن العالم بعد «كوفيد-19» كالعالم قبله».

وأرسلت دولة الإمارات اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى مونتينيجرو، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

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