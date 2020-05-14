شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة بالبحرين تسجيل حالة وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 60 عاماً، لديها أمراض وظروف صحية كامنة وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19)، بحسب صحيفة الأيام البحرينية.

وكانت أعلنت وزارة الصحة البحرينية، شفاء 3 حالات جديدة من فيروس كورونا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 2195، كما أعلنت عن إجراء 7446 فحصا للكشف عن فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن رصدها حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد أدت إلى نقل العدوى إلى أكثر من فرد بالعائلة وعائلات أخرى، موضحة أن الحصيلة الإجمالية بلغت حتى الآن 31 حالة قائمة وما زال اقتفاء الأثر متواصلاً لحصر كافة الحالات المخالطة لهذه الحالات، والذين بدورهم قد نقلوا العدوى لجميع من خالطهم.

وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية أن هناك عدة حالات قد تسببت بنقل العدوى إلى أهلها وأقاربها ومحيطها وذلك لعدم اتباعهم الإجراءات الاحترازية، مما أدى إلى تفاقم الحالات بين أفراد أسرهم، وعليه تجدد الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين بضرورة استمرار الالتزام بالقرارات والإجراءات الصادرة عن الفريق الوطني للتصدي للفيروس وعدم التهاون بالخطورة التي قد يسببها عدم التقيد بالإجراءات المتخذة بانتقال الفيروس بين الأفراد والمجتمع.

وأفادت الوزارة بأن الفحوصات المختبرية التي يتم إجراؤها يوميًا بينت زيادة في أعداد الحالات القائمة بفيروس كورونا والناجمة عن مخالطة الأشخاص لحالات قائمة لعدم التزامهم بالقرارات والإجراءات الاحترازية من الفيروس، والإرشادات الصحية اللازمة.