الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى "مونتينيجرو" لدعمها فى مكافحة كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت دولة الإمارات اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى مونتينيجرو، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وتعليقاً على إيصال المساعدات، قالت سفيرة دولة الإمارات لدى مونتينيجرو نبيلة عبدالعزيز ناصر سعيد الشامسي: «تفخر دولة الإمارات بأن تكون شريكاً مهماً لدول العالم التي تكافح للتغلب على هذا الوباء، وتلتزم الدولة بتقديم المساعدات للعاملين في القطاع الطبي في الخطوط الأمامية لدعم جهودهم في مواصلة واجباتهم وتوفير المستلزمات التي تحميهم أثناء أداء مهامهم».

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وأضافت: «تقف دولة الإمارات إلى جانب مونتينيجرو وجميع الدول التي تحاول الحد من انتشار وباء (كوفيد-19) في ضوء هذه الظروف العالمية الصعبة».

وقدمت الإمارات حتى اليوم أكثر من 530 طناً من المساعدات لأكثر من 48 دولة، استفاد منها نحو 530 ألفاً من العاملين في المجال الطبي.