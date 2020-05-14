شكرا لقرائتكم خبر عن سياحة دبى تعلن تحديث شروط عمل الفنادق لضمان صحة وسلامة النزلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجارى فى دبى، عن قيامها بتحديث اشتراطات مرافق وخدمات القطاع السياحي لتتضمن مجموعة من الاشتراطات الجديدة التي تضمن صحة وسلامة النزلاء، وذلك تماشيا مع توجيهات مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذكر بيان للدائرة الذي أرسلته إلى أصحاب المنشآت الفندقية أن الاشتراطات الجديدة تضمنت إلزام المنشآت الفندقية بتعبئة استمارات طبية خاصة بفيروس كورونا المستجد مع التأكيد على اتباع ارشادات التباعد الاجتماعي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية الموصي بها من دوائر حكومة دبي.

وبحسب التعميم الجديد، فإن الحد الأدنى بين الدخول والخروج لكل غرفة فندقية هو 24 ساعة أي في حال تم حجز أي غرفة فندقية من قبل نزيل لا يسمح بحجزها من قبل شخص أخر إلا بعد 24 ساعة من تسجيل خروج النزيل الأول وإذا كان هذا النزيل من الحالات المشتبه بها فان الفترة تمتد الى 72 ساعة.

وشدد التعميم على ضرورة الاهتمام بالتعقيم المستمر لكافة المرافق في الفندق وتعيين مدير مسؤول عن النظافة بالإضافة إلى تخصيص أماكن للعزل والحجر الصحي واشار الى ضرورة ان لا تتجاوز قدرة المصاعد 30% من سعتها.

Advertisements

وأكد التعميم، على أن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي تقوم بشكل مستمر بتقييم الوضع المستجد وتحديث الإرشادات والتعليمات بصورة دورية.

وكانت وسائل إعلام رسمية في الإمارات قالت إن دبي مركز الأعمال والسياحة في البلاد سمحت بفتح الحدائق العامة والشواطئ الخاصة بالفنادق أمام النزلاء وذلك في ظل تخفيف تدريجي للقيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

وكانت دبي، وهي أكبر إمارة في البلاد من حيث عدد السكان، قد خففت في 24 أبريل الحظر الكامل للتجول وجعلته لمدة ثماني ساعات فقط في الليل وسمحت للمطاعم ومراكز التسوق بفتح أبوابها من جديد بطاقة استيعابية محدودة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إنه تقرر فتح الحدائق العامة أمام الجمهور مع عدم السماح بأي تجمعات لأكثر من خمسة أفراد. كما سُمح للفنادق بمعاودة فتح شواطئها الخاصة فقط أمام النزلاء وفق اشتراطات وقائية صارمة من أهمها التباعد بين الأشخاص.