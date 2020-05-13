شئون الحرمين تعد خطة للعشر الأواخر من رمضان لخدمة المسجد الحرام

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي خطة مكثفة للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك تطبق من خلالها أعلى المعايير الاحترازية والوقائية لخدمة المسجد الحرام وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والأمنية، لمنع وصول فيروس كورونا المستجد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الرئاسة تكثف مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمسجد الحرام والتي من بينها تطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين، وتكثيف عمليات التعقيم وغسل وتعقيم مكبرية ‫المسجد الحرام (٧) مرات يوميا، كما تقوم الرئاسة بإجراء الكشف الاحترازي على جميع الموظفين والعاملين، وتفعيل مبادرة "معاً محترزون" التي دشنها معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بالشراكة مع القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.

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كما وضعت الرئاسة كاميرات مخصصة للقراءة الحرارية تعمل على قراءة قياس درجة الحرارة آلياً تعمل على مدار الساعة وبإشراف ممارسين صحيين متخصصين من قبل وزارة الصحة وذلك في عدد من أبواب ومداخل المسجد الحرام.



وتستمر الرئاسة بأعمالها الدورية منها ما يتعلق بتعقيم كسوة الكعبة المشرفة وصيانتها وتطييبها بأفخر أنواع الطيب يوميًا، وتخصيص فرق عمل لبحث ملاحظات الصيانة ومعالجتها، وتقديم عددًا من البرامج التدريبية للموظفين والموظفات.