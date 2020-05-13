اخبار الخليج

شئون الحرمين تعد خطة للعشر الأواخر من رمضان لخدمة المسجد الحرام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين تعد خطة للعشر الأواخر من رمضان لخدمة المسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي خطة مكثفة للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك تطبق من خلالها أعلى المعايير الاحترازية والوقائية لخدمة المسجد الحرام وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والأمنية، لمنع وصول إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي .

وذكرت وكالة الأنباء "واس" أن الرئاسة تكثف مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمسجد الحرام والتي من بينها تطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين، وتكثيف عمليات التعقيم وغسل وتعقيم مكبرية ‫المسجد الحرام (٧) مرات يوميا، كما تقوم الرئاسة بإجراء الكشف الاحترازي على جميع الموظفين والعاملين، وتفعيل مبادرة "معاً محترزون" التي دشنها معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بالشراكة مع القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.

Advertisements


كما وضعت الرئاسة كاميرات مخصصة للقراءة الحرارية تعمل على قراءة قياس درجة الحرارة آلياً تعمل على مدار الساعة وبإشراف ممارسين صحيين متخصصين من قبل وزارة الصحة وذلك في عدد من أبواب ومداخل المسجد الحرام.


وتستمر الرئاسة بأعمالها الدورية منها ما يتعلق بتعقيم كسوة الكعبة المشرفة وصيانتها وتطييبها بأفخر أنواع الطيب يوميًا، وتخصيص فرق عمل لبحث ملاحظات الصيانة ومعالجتها، وتقديم عددًا من البرامج التدريبية للموظفين والموظفات.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شئون الحرمين تعد خطة للعشر الأواخر من رمضان لخدمة المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا