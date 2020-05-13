شكرا لقرائتكم خبر عن خطة "شؤون المسجد الحرام" للعشر الأواخر من رمضان لمكافحة كورونا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية، خطة مكثفة للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك تطبق من خلالها أعلى المعايير الاحترازية والوقائية لخدمة المسجد الحرام؛ وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والأمنية وفق توجيهات ولاة الأمر لمنع وصول فيروس كورونا المستجد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وبحسب صحيفة سبق، تكثف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمسجد الحرام؛ والتي من بينها تطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين، وتكثيف عمليات التعقيم وغسل وتعقيم مكبرية المسجد الحرام (7) مرات يوميًّا، كما تقوم الرئاسة بإجراء الكشف الاحترازي على جميع الموظفين والعاملين، وتفعيل مبادرة "معاً محترزون" التي دشنها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالشراكة مع القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.

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كما وضعت كاميرات مخصصة للقراءة الحرارية تعمل على قراءة قياس درجة الحرارة آلياً, تعمل على مدار الساعة وبإشراف ممارسين صحيين متخصصين من قبل وزارة الصحة، وذلك في عدد من أبواب ومداخل المسجد الحرام.

وتستمر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبويبأعمالها الدورية؛ منها ما يتعلق بتعقيم كسوة الكعبة المشرفة وصيانتها، وتطييبها بأفخر أنواع الطيب يوميًا، وتخصيص فرق عمل لبحث ملاحظات الصيانة ومعالجتها، وتقديم عدد من البرامج التدريبية للموظفين والموظفات، بالإضافة إلى مجال إيصال رسالتها العلمية والفكرية والتوجيهية والإرشادية تستمر الرئاسة من خلال بث الدروس العلمية والمحاضرات عبر منصة (منارة الحرمين) الإلكترونية.