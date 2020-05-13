شكرا لقرائتكم خبر عن صورة مؤثرة.. وزير الإسكان ماجد الحقيل متأثراً داعياً أمام قبر نجله بعد دفنه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مؤثرة لوزير الإسكان وزير البلديات المكلف، ماجد الحقيل باكياً عند قبر ابنه الشاب مهند الحقيل بعد تشييع جثمانه اليوم الأربعاء بالرياض.

وتوالت التعليقات على الصورة داعين للشاب مهند بالرحمة والمغفرة في هذا الشهر الكريم، وأن يلهم أهله ووالده الصبر والسلوان.

وعلق المستشار الإعلامي حمد المنيف بقوله “ما أقسى لحظات الوداع ونظرة الفراق .. اللهم اربط على قلبه وقلب والدته وأسرته.. اللهم أجمعهم به في جنات النعيم ووالدي وجميع موتى المسلمين”.

وقال الإعلامي عبدالعزيز المريسل “اللهم وسع قبر #المهند_ماجد_الحقيل مد البصر و أجعله روضه من رياض الجنة، اللهم أره مقعده من الجنة وأجعله ممن يقول يوم يراه يا رب أقم الساعة، صورة أبكتني و أوجعتني كثيراً، ففراق الأحبة متعب جداً، اللهم اربط على قلب ماجد الحقيل و على قلب أم المهند و أجبر كسرهم و هون عليه مصابهم”.

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وعلقت إحدى المغردات على الصورة بقولها: “الله يجبر كسر قلوبهم ويرحم ميتهم ويغفر له”.

وقالت أخرى: “كان الله في عون والديه.. غريب أمر هذا الصبي تغريداته الأخيرة كلها تدور في فلك الوداع والموت”.

وقال مغرد “اللهم إنه مفجوع فاربط على قلبه، اللهم إنه مكسور فأجبر كسره واغفر لأبنه و اعفو عنه ياحي يا قيوم”.