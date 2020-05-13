دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters إدارة المحيطات والغلاف الجوي: جودة الهواء بأمريكا تحسنت بسبب أزمة إدارة المحيطات والغلاف الجوي: جودة الهواء بأمريكا تحسنت بسبب أزمة كورونا

من فاليري فولكوفيتشي

(رويترز) - أفادت نتائج أولية توصلت إليها مختبرات الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي بأن جودة الهواء في الولايات المتحدة تحسنت منذ أدت أزمة جائحة فيروس كورونا إلى إخلاء الطرق من السيارات، مما يعطي البلاد لمحة مستقبلية للسموات الأكثر صفاء التي قد يسفر عنها استخدام أسطول من السيارات الكهربائية.

ويقول باحثو الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إنهم رصدوا، باستخدام الأقمار الصناعية وطائرات وعبر مراقبين على الأرض، تراجعا بنسبة تتراوح بين 25 بالمئة و30 بالمئة في انبعاثات أكسيد النيتروجين المسبب للضباب الدخاني وانخفاضا كبيرا في المركبات العضوية المتطايرة والغازات المسببة للاحتباس الحراري في كل من شمال شرق الولايات المتحدة المكتظ بالسكان وفي المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية بولاية كولورادو.

وقالت الإدارة إن الدراسة التي أطلق عليها اسم (جودة هواء كوفيد) والتي تركز على هاتين المنطقتين المختلفتين "تقدم لمحة عن مستقبل محتمل لجودة الهواء في المناطق الحضرية نتيجة للعمل المستمر على تحويل أسطول النقل بالولايات المتحدة إلى أسطول كهربائي".

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وسجلت مناطق أخرى من العالم أيضا تحسنا في جودة الهواء منذ بدء وباء فيروس كورونا منها مدينة نيودلهي المعروفة بالمستويات العالية من الضباب الدخاني وفي المناطق الصناعية في شمال الصين، وهو ما يمثل جانبا مشرقا صغيرا لأزمة صحية أودت بحياة نحو 290 ألف شخص.

وأكسيد النيتروجين والمركبات العضوية المتطايرة هي المكونات الأساسية للأوزون والجسيمات العالقة التي تشكل الضباب الدخاني في المناطق الحضرية والذي يمثل خطرا على صحة البشر.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)