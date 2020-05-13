دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters اليمن يسجل أول إصابة بفيروس اليمن يسجل أول إصابة بفيروس كورونا في محافظة مأرب

دبي (رويترز) - أعلنت الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية يوم الأربعاء تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في محافظة مأرب إضافة إلى تسجيل أربع حالات في أماكن أخرى بالبلاد مما يرفع إجمالي حالات الإصابة في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى 70 بينها 12 وفاة.

وقالت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا التابعة للحكومة التي تتخذ من عدن مقرا لها إنه تم تسجيل حالتين بينهما حالة وفاة في عدن واثنتين في لحج بينهما حالة وفاة.

واليمن مقسم بين حكومة تحظى باعتراف دولي ومقرها في الجنوب وحركة الحوثي المتحالفة مع إيران في شمال البلاد. وأبعد الحوثيون الحكومة عن السلطة في العاصمة صنعاء أواخر عام 2014.

وأعلن الحوثيون حتى الآن تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد بينهما حالة وفاة في صنعاء.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تخشى من تفشي كوفيد-19 في اليمن لأن سكانه لديهم بعض أقل مستويات المناعة وأقصى درجات التعرض للأمراض مقارنة بالدول الأخرى. ويزيد من القلق ضعف القدرة على إجراء الفحوص على نطاق واسع.

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وتسببت حرب تدور رحاها منذ خمس سنوات في تدمير النظام الصحي باليمن وتركت الملايين من سكانه يعانون الجوع والمرض. ويعتمد نحو 80 في المئة من السكان، أو 24 مليون نسمة، على المساعدات الإنسانية ويواجه عشرة ملايين خطر المجاعة.

وأُعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن في العاشر من أبريل نيسان بمدينة ساحلية جنوبية، وأعلنت الحكومة التي مقرها عدن الآن تسجيل حالات إصابة بثماني محافظات تخضع لسيطرتها.

وقالت الأمم المتحدة هذا الأسبوع أن زيادة حالات الإصابة مؤخرا تشير إلى أن الفيروس ينتشر على مدى أسابيع دون رصد مما يزيد من احتمال زيادة حادة في الحالات.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)