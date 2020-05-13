خبير بمنظمة الصحة: العالم أمامه طريق طويل جدا في مكافحة كوفيد-19

جنيف (رويترز) - حذر مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء من أن العالم أمامه "طريق طويل ليقطعه" قبل أن يتمكن من السيطرة على جائحة فيروس كورونا، على الرغم من الخطوات الأولية في العديد من الدول لبدء العودة للحياة الطبيعية.
وقال ريان إن المخاطر المتعلقة بمرض كوفيد-19، وهو مرض تنفسي يسببه فيروس كورونا المستجد، لا تزال كبيرة على "المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية".
وأضاف، في إفادة صحفية عبر الانترنت، أن هناك حاجة إلى "مكافحة كبيرة جدا" للفيروس من أجل خفض التقييم الحالي للمخاطر.
(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
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