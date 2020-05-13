دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي طرق سهلة لإلغاء قفل هاتف آيفون بسرعة

مع تفشي فيروس كورونا المُستجد كوفيد_19 أخذ الناس يرتدون الكمامات وهو الأمر الذي يُصعب من عملية إلغاء قفل هاتف آيفون عبر تقنية التعرف على الوجه Face ID .

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الأمر ليس صعباً ولكن هناك عدة طرق لإلغاء قفل هاتف آيفون بسرعة ودقة فيمكنك اختيار رمز مرور قصير 4 أرقام فقط، وهنا عليك الذهاب إلى الإعدادات في هاتفك ثم اضغط على خيار التعرف على الوجه ورمز المرور Face ID & Passcode؛ حيث سيطلب منك إدخال رمز المرور الحالي فأفعل ذلك ثم انتقل للأسفل وانقر على خيار تغيير رمز المرور Change Passcode وادخل الـ 4 أرقام، كما يمكنك وضع حرفين أبجديين على الأقل ليكون رمز المرور قوي نسبيًا ثم سيطلب منك إدخال رمز المرور الجديد مرتين لتفعيله.

وأشارت تقاريرصحفية متخصصة في مجال التكنولوجيا، إلى أن الإصدار القادم iOS 13.5 سيعمل على تسهيل إلغاء قفل هاتف آيفون إذا كنت ترتدي الكمامة، بحيث يمكن لتقنية التعرف على الوجه Face ID اكتشاف أنك ترتدي قناعًا.

وهنا عليك الذهاب مباشرةً إلى شاشة رمز المرور لإلغاء قفل هاتفك فبعد التمرير سريعًا لأعلى في شاشة آيفون، اضغط بسرعة على كلمة Face ID الذي يظهر في منتصف الشاشة ستُنقل مباشرة إلى شاشة إدخال رمز المرور وهنا ماعليك سوى إدخال رممز المرور لفتح الهاتف.

وكذلك يُمكنك تغيير وقت القفل التلقائي لشاشة آيفون بالانتقال إلى الإعدادت ثم اضغط على خيار العرض والسطوع Display & Brightness مرر للأسفل واضغط على خيار القفل التلقائي Auto-Lock.

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ومن هنا يمكنك اختيار المدة الزمنية قبل قفل الشاشة، أو إلغائها كُليًا إذا كنت ترغب في ذلك والاكتفاء بقفل الشاشة بشكل يدوي من خلال الضغط على زر التشغيل.المزيد:

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