الخارجية السورية تعلن تعليمات بشأن إعادة السوريين إلى بلدهم

دبي - بواسطة محمد فارس © Sputnik

أعلنت وزارة الخارجية السورية عن تعليمات بشأن إعادة المواطنين في الخارج الراغبين بالعودة إلى بلدهم، والفئات التي تشملها تلك العملية.

وأوضحت الخارجية أنها قررت أن تشمل عملية الإعادة فئات هي:

- السوريين العالقين في الخارج، والذين غادروا البلاد من 1/1/2020 وحتى 1/5/2020.

- الطلاب الراغبين بالعودة إلى سوريا بفعل تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية في الدول الموجودين فيها، والموظفين الموفدين بمهام رسمية والذين لم يتمكنوا من العودة بفعل إغلاق الحدود بين الدول.

وقالت الخارجية إن عملية الإعادة تقتصر على السوريين حصرا، مع عدم قبول طلبات الجنسيات الأخرى باستثناء زوجات المواطنين السوريين والأطفال القصر للمواطنات السوريات.

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وأضافت أن قبول طلبات وتدوين أسماء الراغبين بالعودة من تلك الفئات سيبدأ خلال أسبوع واحد فقط من الأحد 17/5/2020 ولغاية الجمعة 22/5/2020.

وأشارت الخارجية السورية إلى أن الحجر الصحي سيكون في المراكز المحددة في المحافظات من قبل الجهات المعنية وعلى نفقة الحكومة السورية.

وأشارت الخارجية إلى أن تلك الإجراءات تأتي ضمن "توجيهات الفريق المختص بإعادة المواطنين السوريين العالقين في الخارج بفعل الإجراءات التي اتخذتها معظم دول العالم لحصر انتشار فيروس كورونا، وخاصة ما يتعلق منها بإغلاق الحدود، وتقييد حركة السفر والطيران".

المصدر: RT