أمير قطر يبحث مع ميركل المستجدات الإقليمية والدولية

بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني٬ الأربعاء، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المستجدات الإقليمية والدولية.
جاء ذلك في اتصال تلقاه أمير قطر من المستشارة الألمانية٬ وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).
وبحسب المصدر، جرى خلال الاتصال "بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وآفاق تعزيزها."
كما ناقش الطرفان "الجهود التي يبذلها كلا البلدين في مكافحة فيروس كورونا المستجد للحد من انتشاره والوقاية منه".
وأعربت ميركل، خلال الاتصال، عن "شكرها وتقديرها لأمير قطر على دور الخطوط الجوية القطرية في إعادة الرعايا الألمان من مختلف أنحاء العالم إلى ألمانيا، خلال هذه الأزمة».
كما ناقش الجانبان "أبرز التطورات إقليميا ودوليا، وخصوصا مستجدات الأوضاع في ليبيا وأفغانستان».
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