أمير قطر يبحث مع ميركل المستجدات الإقليمية والدولية

الدوحة/ أحمد يوسف/ الخليج 365

بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني٬ الأربعاء، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المستجدات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك في اتصال تلقاه أمير قطر من المستشارة الألمانية٬ وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وبحسب المصدر، جرى خلال الاتصال "بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وآفاق تعزيزها."

كما ناقش الطرفان "الجهود التي يبذلها كلا البلدين في مكافحة فيروس كورونا المستجد للحد من انتشاره والوقاية منه".

Advertisements

وأعربت ميركل، خلال الاتصال، عن "شكرها وتقديرها لأمير قطر على دور الخطوط الجوية القطرية في إعادة الرعايا الألمان من مختلف أنحاء العالم إلى ألمانيا، خلال هذه الأزمة».

كما ناقش الجانبان "أبرز التطورات إقليميا ودوليا، وخصوصا مستجدات الأوضاع في ليبيا وأفغانستان».



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.