في 3 محافظات يمنية.. توزيع 3500 سلة غذائية تركية

اليمن/ شكري حسين/ الخليج 365

وزعت جمعية الهلال الأحمر التركي، الأربعاء، 3 آلاف و500 سلة غذائية على نازحين وأسر فقيرة في ثلاث محافظات يمنية.

وقال رئيس بعثة الجمعية في اليمن، مصطفى آيدين، للأناضول إن الجمعية وزعت ألفا و500 سلة غذائية في محافظة شبوه (جنوب شرق) وألفا في مدينة سيئون بوادي حضرموت (جنوب شرق)، ومثلها بمحافظة مأرب (شرق).

وأضاف أن توزيع السلال يأتي ضمن حملة انطلقت في الأسبوع الأول من شهر رمضان، لتوزيع نحو 9 آلاف سلة غذائية على نازحين وأسر فقيرة في محافظات شبوه وحضرموت ومأرب.

وأطلقت جمعية الهلال الأحمر التركي، خلال رمضان، ثلاث حملات، تتضمن توزيع نحو 9 آلاف سلة غذائية على نازحين، و5 آلاف على الأسر الأشد فقرا، و500 على جرحى الحرب وذوي الإعاقة بمحافظات عدن (جنوب)، وحضرموت، ومأرب، وتعز (جنوب غرب).

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وتابع آيدين: "نستهدف بالمساعدات النازحين والأسر الفقيرة في تلك المحافظات، بالتعاون مع جمعية "الخير" التركية.

وشدد على أن توزيع السلال الغذائية يأتي في إطار حرص تركيا على تقديم المساعدات الإنسانية المختلفة للتخفيف من معاناة المتضررين من الحرب في جميع المحافظات اليمنية، خاصة في رمضان.

ويشهد اليمن، منذ نحو 6 سنوات، حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وخلفت هذه الحرب إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وبات 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة لمساعدات إنسانية، في بلد يعاني انهيارا شبه تام في كافة قطاعاته، خاص القطاع الصحي، في ظل جائحة فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.