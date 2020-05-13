من تركيا.. ليبيا تتسلم مستلزمات طبية لمكافحة "كورونا"

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلنت الحكومة الليبية، الأربعاء، أن قنصليتها في مدينة إسطنبول تسلمت كمية من المستلزمات والأدوات الطبية لمكافحة فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19)، مقدمة من وزارة الصحة التركية.

وأضافت الخارجية الليبية، في بيان، أن هذه الشحنة تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي الخارجية في البلدين لمواجهة جائحة "كورونا".

وأضافت أن طائرة تحمل الشحنة هبطت في مطار جربة الدولي بتونس، باعتبارها شحنة مشتركة، جزء لليبيا وآخر لتونس.

وأفادت أن القنصل العام المكلف، محمد الزليطني، تسلم الجزء الخاص بليبيا، وشحنه مباشرة عبر الحدود الليبية- التونسية، كي تتسلمه وزارة الصحة الليبية، وتوزعه على بعض المرافق الصحية.

وأوضحت الخارجية الليبية أن الشحنة تمشل كمامات وأغطية للوجه والعينين وملابس للحماية، إضافة إلى معقمات ومطهرات ستستعملها الفرق الطبية.

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وأردفت أنها ستستمر في التواصل مع عدد من الدول الصديقة وبعض المنظمات، لتوفير مزيد من الأدوات والمستلزمات الطبية لمجابهة "كورونا".

وتزيد هذه الجائحة من معاناة الليبيين، خاصة وأن مليشيات الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، تتجاهل خطورة الوباء، وتواصل شن هجوم متعثر، بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة.

وبدعم من دول إقليمية وأوروبية، تنازع هذه المليشيات الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وسجلت ليبيا 64 حالة إصابة بالفيروس، بينها 3 وفيات و28 حالة تعافٍ، وفق وزارة الصحة.

وأصاب "كورونا"، حتى مساء الأربعاء، نحو 4 ملايين و395 ألف شخص في العالم، توفي منهم قرابة 296 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و637 ألفا، بحسب موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.