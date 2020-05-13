بومبيو: يحق لإسرائيل فرض السيادة على مستوطنات الضفة

زين خليل/الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، إن "من حق إسرائيل وواجبها أن تقرر فرض سيادتها على المستوطنات بالضفة الغربية".

تصريحات بومبيو أدلى بها لصحيفة "إسرائيل اليوم" قبل مغادرته إسرائيل في زيارة استغرقت ساعات، أجرى خلالها مباحثات مغلقة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ثم مع شريكه بيني غانتس.

وقال بومبيو للصحيفة إنه بحث مع نتنياهو وغانتس الطرق التي يمكن للحكومة الإسرائيلية الجديدة من خلالها دفع الخطة الأمريكية للسلام (صفقة القرن المزعومة).

وأضاف أن "نتنياهو وغانتس أبديا تأييدهما لرؤية (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب للسلام، عندما كانا في واشنطن"، أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وكان يشير بذلك إلى خطة "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة، التي أعلنها ترامب، في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، وتتضمن إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، والأغوار تحت سيطرة تل أبيب.

وقال بومبيو إنه يأمل أن يستغل الفلسطينيون أيضا ما سماها بـ "الفرصة"، وأن "يجروا مفاوضات على أساس الخطة الأمريكية".

وزعم وزير الخارجية الأمريكي أن خطة ترامب "تخدم المصالح الفلسطينية".

ولم يقر بومبيو صراحة بأن لقاءه نتنياهو وغانتس جاء لإعطاء "الضوء الأخضر" للبدء في خطوة الضم.

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واكتفى في هذا الصدد بالقول "تحدثنا حول سبل المضي قدما. سيتعين عليهم (نتنياهو وغانتس) إيجاد الطريق إلى الأمام معا. ذكرتهم بأن الحديث في النهاية يدور عن قرار إسرائيلي".

وتابع: "سيكون لهم الحق وعليهم واجب اتخاذ قرار بشأن الكيفية التي ينوون القيام بها بالأمر".

وأضاف بومبيو: "تحدثنا أيضاً عن كيفية التعامل مع جميع الأطراف المعنية (بعملية الضم)، وكيفية ضمان تنفيذ الخطوة بالشكل المناسب كي تؤدي لنتيجة تتماشى مع رؤية السلام".

وتقوم لجنة أمريكية- إسرائيلية منذ أسابيع بالاتفاق على خرائط أراض، ستضمها إسرائيل توطئة لاعتراف أمريكي بضم غور الأردن والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

وتشير تقديرات فلسطينية، إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى ما هو أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

ووصل بومبيو إلى إسرائيل صباح الأربعاء، في زيارته الخارجية الأولى منذ تفشي فيروس كورونا في بلاده قبل شهور.

وجاءت زيارة بومبيو قبل يوم من إعلان الحكومة الإسرائيلية الجديدة وأدائها قسم الولاء أمام الكنيست (البرلمان).

وكان نتنياهو وشريكه غانتس، قد اتفقا على أن تبدأ الحكومة الجديدة، التي سيتناوبان على رئاستها، بعملية الضم في الأول من يوليو/ تموز المقبل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.