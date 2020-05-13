مركز حقوقي يدعو العالم لوقف اعتداءات إسرائيل على صيادي غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

دعا مركز حقوقي فلسطيني، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية تجاه الصيادين في بحر قطاع غزة.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (غير حكومي)، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "على المجتمع الدولي إجبار السلطات الإسرائيلية المحتلة على وقف اعتداءاتها وملاحقتها للصيادين الفلسطينيين في بحر القطاع".

وأضاف: "يجب تمكين الصيادين من مزاولة أعمالهم بحرية، وتعويضهم عن خسائرهم جراء الاعتداءات المتواصلة ضدهم".

Advertisements

ولفت إلى أن "الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة في عرض البحر شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، قامت صباح اليوم الأربعاء، بملاحقة قوارب الصيادين الفلسطينيين التي كانت تتواجد على مسافة تقدر بحوالي 3 أميال بحرية".

وتابع أن الزوارق الإسرائيلية حاصرت أحد القوارب، واعتقلت صيادين اثنين كانا على متنه وصادرت قاربهما".

وفي حادث منفصل، قامت الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة في عرض البحر، شمال غرب بلدة بيت لاهيا، الثلاثاء، بملاحقة قوارب الصيادين الفلسطينيين التي كانت تتواجد على مسافة تقدر بحوالي 3 أميال بحرية، وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة والمطاطية بشكل كثيف تجاهها، ما أدى لإصابة صياد، بحسب البيان ذاته.

ويقول مسؤولون فلسطينيون في غزة، إن قوات البحرية الإسرائيلية تطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، وتصيب وتعتقل عددا منهم.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.