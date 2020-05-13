وزير المالية: حكومة لبنان وصندوق النقد أتما المرحلة الأولى من المحادثات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير المالية اللبناني غازي وزني خلال اجتماع في قصر الرئاسة في بعبدا يوم 6 مايو 2020 قال وزير المالية اللبناني غازي وزني يوم الأربعاء إن الحكومة وصندوق النقد الدولي أتما المرحلة الأولى من المحادثات المتعلقة ببرنامج مساعدة وإن بيروت ”مرتاحة“ حيال أجواء المباحثات. وقال وزني في بيان ”نحن مرتاحون لأجواء هذه المناقشات الأولية ونتوقع أن تكون المناقشات المقبلة بناءة بالقدر ذاته.“

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