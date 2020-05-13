التزام روسي - سعودي باستقرار سوق النفط

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نصر المجالي: أكد بيان رسمي صدر في موسكو، اليوم الأربعاء، أن روسيا والمملكة العربية السعودية ملتزمتان التزاما راسخا في تحقيق استقرار سوق النفط وتسريع استعادة التوازن في سوق النفط.

وأجرى وزيرا الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والسعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان اليوم، مكالمة هاتفية بحثا خلالها الوضع في سوق النفط، التي تتعرض لضغوطات بسبب تراجع الطلب على الخام.

وقالت وزارة الطاقة الروسية في بيان نشرته على صفحتها في "تويتر"، إن المكالمة جرت في إطار الاتصالات المنتظمة بين الجانبين بشأن سوق النفط العالمية.

كذلك أكد الوزيران، أن باقي الأطراف المشاركة في اتفاقية "أوبك +" يدعمون هذه الأهداف بشكل كامل. كما أشاد الوزيران بجهود الدول الأخرى التي قامت بخفض إنتاجها النفطي بدافع الشعور بالمسؤولية المشتركة عن الوضع في سوق النفط.

وحسب بيان وزارة الطاقة الروسية، فقد أعربت موسكو والرياض عن رضاهما لوجود دلالات على تحسن مؤشرات الاقتصاد والسوق، ولاسيما ارتفاع الطلب على النفط وضعف القلق بشأن محدودية مرافق تخزين النفط في العالم، تزامنا مع قيام بعض الدول برفع القيود الصارمة التي كانت قد فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا.

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تخفيضات طوعية

بدوره رحب وزير الطاقة الروسي بالتخفيضات الطوعية الكبيرة في الإنتاج التي أعلنت عنها السعودية، بالإضافة للخطوات التي اتخذتها الإمارات والكويت لدعم جهود المملكة.

وكانت الرياض أعلنت الأحد الماضي عن خفض إضافي في إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا في يونيو المقبل لدعم أسواق النفط.

كذلك أعلنت الإمارات والكويت عن إجراءات مماثلة، حيث قالت أبو ظبي إنها ستقوم بخفض إضافي في الإنتاج بواقع 100 ألف برميل يوميا الشهر المقبل، أما الكويت فستقوم بخفض إضافي بنحو 80 ألف برميل يوميا أيضا من الشهر المقبل.

وتقوم دول مجموعة "أوبك +" بتنفيذ تخفيضات إنتاج لدعم أسواق النفط، حيث تخفض الإنتاج بواقع 9.7 ملايين برميل يوميا شهري مايو ويونيو من العام الجاري.