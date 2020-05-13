منع تجول كامل في السعودية خلال عيد الفطر

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الرياض: أعلنت السعودية أنها ستفرض منع تجول كامل خلال فترة عيد الفطر التي تبدأ في نهاية الأسبوع المقبل وتستمر لخمسة أيام، حسب ما أفادت وزارة الداخلية، في خطوة تأتي في ظل تزايد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد.

تحاول المملكة التي سجلت أعلى معدل من الإصابات في منطقة الخليج بلغ 42925، بينها 264 حالة وفاة، وقف تمدد الفيروس على أراضيها.

قالت الوزارة في بيان الأربعاء إن الفترة الممتدة بين 23 مايو و27 مايو ستشهد "منع التجول الكامل طوال اليوم في مدن ومناطق المملكة كافة". وتتزامن هذه الفترة مع عطلة عيد الفطر.

كانت السعودية فرضت في الشهر الماضي حظر تجول شاملا، لكنها عادت وخففت إجراءات الحد من التنقل، باستثناء منطقة مكة المكرمة، مع بداية شهر رمضان قبل نحو ثلاثة أسابيع.

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وسمحت بإعادة فتح المراكز التجارية والمتاجر، باستثناء مكة، حيث يقع المسجد الحرام، وسط تزايد للحالات فيها على الرغم من حظر التجول الشامل المفروض عليها منذ أسابيع.

وكانت السعودية علّقت أداء العمرة في المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة، وأغلقت المساجد، ومنعت صلاة الجمعة. ولم تعلن حتى الآن عن قرار بشأن موسم الحج في نهاية يوليو، حيث يؤدّي مئات آلاف الأشخاص سنويًا المناسك جنبًا إلى جنب.



إحصائيات انتشار فيروس كورونا في السعودية

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